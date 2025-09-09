Anuncian 'Simposio Internacional del Nogal Pecanero' en Hermosillo; será el 11 y 12 de septiembre

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de fortalecer la producción del nogal pecanero, autoridades estatales y federales, junto con productores y especialistas, anunciaron la edición 26 del 'Simposio Internacional del Nogal Pecanero', el cual se realizará el 11 y 12 de septiembre en Hermosillo.

María Gabriela Campoy Lagunes, subsecretaria de Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), indicó que este evento reunirá a expertos de distintos niveles para abordar temas clave como el manejo de huertos, salud del suelo, control de plagas, precios y retos del sector ante el cambio climático. "Este simposio nació hace 26 años como una estrategia para diversificar cultivos específicamente en la costa de Hermosillo e impulsar siembras con mayor rentabilidad del nogal", precisó.

Agregó que Sonora supera las 21 mil hectáreas cultivadas, principalmente en Hermosillo y Cajeme, con una derrama económica anual de dos mil 100 millones de pesos.

María Gabriela Campoy Lagunes, subsecretaria de Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Fuente: Tribuna del Yaqui