En riesgo 150 mil hectáreas en el Valle del Yaqui: Podrían no sembrarse para el próximo ciclo

Ciudad Obregón, Sonora.- Derivado del escenario que prevalece en el sur de Sonora, para el próximo ciclo agrícola podrían dejar de sembrarse 150 mil hectáreas, lo que representa que en la región podrían dejar de circular 8 mil millones de pesos que no se le inyectarían a la economía local.

Omar Alberto Guillén Partida, secretario de Organización de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), explicó que ante dicha posibilidad y en la búsqueda de alternativas de solución que coadyuven a paliar los efectos negativos que ha generado la sequía en materia económica en la región, productores del sector social se reunieron con autoridades de diferentes niveles de gobierno para plantear alternativas de solución.

Durante la reunión, en la que estuvieron presentes el gobernador Alfonso Durazo Montaño; la titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarpha), Célida López Cárdenas; el delegado de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader), José Manuel González, y el delegado de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), Rodolfo Castro, los funcionarios demostraron un gran interés en seguir atendiendo la problemática del campo sonorense derivada de la falta de recurso hídrico.

En esta reunión estuvimos las organizaciones que representamos a los agricultores más pequeños del Valle del Mayo, Fuerte Mayo, de Cajeme, en donde llevamos una propuesta al gobernador, primero haciendo un análisis de la situación", indicó.

El secretario de Organización de Alcano manifestó que la propuesta principal por parte de los agricultores está relacionada con la implementación de programas con características similares al programa 'Sembrando Vida'. Agregó que las propuestas de los productores del sector social están encaminadas a la incorporación de apoyos estratégicos para el sector agropecuario, tales como el establecimiento de un precio objetivo, otorgamiento de créditos y seguros agrícolas.

Finalmente, Guillén Partida destacó el compromiso del gobernador Alfonso Durazo Montaño para atender, gestionar y participar en la solución de los problemas que enfrenta el sector agrícola.

Fuente: Tribuna del Yaqui