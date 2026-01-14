Riego programado no cumplirá expectativas en Guaymas y Empalme durante la temporada hortícola 2025–2026

Guaymas, Sonora.- Debido a diversos factores que tienen que ver principalmente con el tema climatológico y precios en los mercados, el riego programado para la temporada hortícola 2025 – 2026 se va a quedar ‘corto’ en el valle de Guaymas y Empalme.

El jefe de Distrito de Riego 084 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Casimiro Reyes Quesada, señaló que a la fecha la programación presenta retraso en los volúmenes que se contemplaron tanto para el ciclo otoño – invierno como el de primavera – verano.

Precisó que para toda la temporada se hizo una programación de hacer uso de 92 millones de metros cúbicos para el riego de 17 mil hectáreas de cultivos en los diferentes campos de Guaymas y Empalme, y para estas fechas se han extraído solo 35 millones de metros cúbicos.

Lo anterior, agregó, no obstante que a estas alturas nos encontramos prácticamente a media temporada, lapso en el cual ya se han establecido siete mil 900 hectáreas ya sembradas, ya regadas y ya cosechadas.

Reyes Quesada expuso que condiciones climáticas adversas han ocasionado retraso en algunos cultivos, mientras otros fueron afectados por enfermedades causadas por el exceso de humedad.

A ello hay que sumarle que los precios en diversos productos no fueron los esperados, lo que igual a generado retrasos o se redujo la superficie de siembra y, por ende, menos necesidad de agua, lo que trajo cambios en la programación, apuntó.

El funcionario federal estimó que para el cierre de la temporada agrícola en esta región se habrán de utilizar unos 70 millones de metros cúbicos de agua en los riegos, de los 92 millones programados en un inicio.

2,500 hectáreas de cultivos perenes se encuentran programados para regar en la región, mayormente uva.

