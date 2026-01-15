La Sader entrega 71.8 millones de pesos a 347 productores de trigo sonorenses

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora informó que avanza sin contratiempos el proceso de pago del programa Precio de Garantía al trigo panificable, correspondiente al ciclo agrícola 2024–2025. Para este concepto, la inversión total destinada al estado asciende a 375.8 millones de pesos, que beneficiará a tres mil productores.

Con fecha de corte a este 15 de enero, el monto ya pagado es de 71.8 millones de pesos, recurso que fue destinado a 347 productores, como parte del cumplimiento gradual, ordenado y transparente de los compromisos asumidos con el sector triguero. Los pagos continúan realizándose conforme al calendario establecido y en estricto apego a los lineamientos administrativos.

Asimismo, se prevé que antes de concluir la próxima semana se realice una nueva derrama económica por 50 millones de pesos, en beneficio de alrededor de 300 productores adicionales. La Sader en Sonora estima concluir con la totalidad de los pagos durante la primera quincena de marzo de 2026, conforme a lo establecido por las oficinas centrales de la Secretaría de Agricultura.

COMUNICADO | Más de 60 mil productores de 19 estados de la República han comenzado a recibir apoyos, como parte del programa de incentivos a la producción de granos básicos.



Consúltalo completo en

uD83DuDC49https://t.co/B0JDYUAKvh pic.twitter.com/j0xdEiyu3N — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) January 12, 2026

Este programa es resultado de las gestiones realizadas por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en coordinación con el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, y el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota, con el objetivo de brindar certidumbre económica y respaldo institucional a las y los productores de trigo en el estado.

Para resolver cualquier duda, dar seguimiento a este u otros programas, así como conocer detalles sobre el estatus de los apoyos solicitados, los productores en Sonora pueden acudir al Distrito de Desarrollo Rural (DDR) o al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) más cercano; asimismo, pueden comunicarse al teléfono 662 259 9800, donde personal de la dependencia brinda orientación y atención directa.

uD83CuDF3E La SADER Sonora informa que se han pagado 71.8 millones de pesos a 347 productores de trigo por el programa Precio de Garantía, ciclo 2024–2025, beneficiando a 3,000 trigeros en la entidad.



uD83DuDCB0 Se prevé liberar otros 50 millones la próxima semana para unos 300 productores más,… pic.twitter.com/hgdHvbsa5Y — Radio Fórmula Sonora (@rfsonora) January 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui