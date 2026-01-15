La Sader entrega 71.8 millones de pesos a 347 productores de trigo sonorenses

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora informó que avanza sin contratiempos el proceso de pago del programa Precio de Garantía al trigo panificable, correspondiente al ciclo agrícola 2024–2025. Para este concepto, la inversión total destinada al estado asciende a 375.8 millones de pesos, que beneficiará a tres mil productores.
Con fecha de corte a este 15 de enero, el monto ya pagado es de 71.8 millones de pesos, recurso que fue destinado a 347 productores, como parte del cumplimiento gradual, ordenado y transparente de los compromisos asumidos con el sector triguero. Los pagos continúan realizándose conforme al calendario establecido y en estricto apego a los lineamientos administrativos.
Asimismo, se prevé que antes de concluir la próxima semana se realice una nueva derrama económica por 50 millones de pesos, en beneficio de alrededor de 300 productores adicionales. La Sader en Sonora estima concluir con la totalidad de los pagos durante la primera quincena de marzo de 2026, conforme a lo establecido por las oficinas centrales de la Secretaría de Agricultura.
Este programa es resultado de las gestiones realizadas por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en coordinación con el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, y el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota, con el objetivo de brindar certidumbre económica y respaldo institucional a las y los productores de trigo en el estado.
Para resolver cualquier duda, dar seguimiento a este u otros programas, así como conocer detalles sobre el estatus de los apoyos solicitados, los productores en Sonora pueden acudir al Distrito de Desarrollo Rural (DDR) o al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) más cercano; asimismo, pueden comunicarse al teléfono 662 259 9800, donde personal de la dependencia brinda orientación y atención directa.
Fuente: Tribuna del Yaqui