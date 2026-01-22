¡Síguenos!
Avanza al 50% planta de moscas estériles en Chiapas para control de plaga del gusano barrenador

La estrategia de la planta para combatir el gusano barrenador está dando frutos con un progreso del 50 por ciento; avanza de acuerdo a lo proyectado

Chiapas, México.- A través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) informó que la construcción de la planta productora de moscas estériles en Metapa, Chiapas, registra un progreso del 50 por ciento y avanza de acuerdo a lo proyectado, por lo que se prevé su puesta en operación durante el primer semestre de 2026.

Esta estrategia se trata de una iniciativa conjunta entre las secretarías de agricultura de México y de los Estados Unidos. El progreso obtenido en la adecuación de la planta, el centro de empaque y el área de dispersión es fruto del esfuerzo conjunto y la coordinación entre Agricultura, el Senasica y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), a través del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, por sus siglas en inglés).

Esta acción garantiza la continuidad productiva en el sector ganadero y la competitividad en los mercados internacionales, de modo que permitirá consolidar una infraestructura estratégica que fortalezca las acciones de control y erradicación del gusano barrenador del ganado (GBG), ya que el Senasica contará con 100 millones de moscas estériles más a la semana, es decir, duplicará el número de especímenes que actualmente se traen desde Panamá.

En las instalaciones de la Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (Copeg), ubicada en Pacora, Panamá, se llevarán a cabo las pruebas de mobiliario y el entrenamiento del personal de Senaica. En general, se tiene un avance del 68 por ciento incluido en el sistema de tratamiento de agua y manejo de desechos sólidos, instalación de equipos para la preparación de la dieta larvaria, aire acondicionado, ventilación y calefacción (HVAC), área de irradiación y el equipamiento del cuarto de máquinas.

El Senasica, con esta biofábrica de producción de moscas estériles, reforzará sus capacidades para prevenir, controlar y erradicar al GBG, lo que permitirá garantizar la continuidad productiva de la ganadería mexicana, reducir riesgos y el cumplimiento de todos los protocolos internacionales para la exportación de ganado.

Agricultura destaca que en estas acciones, el trabajo colaborativo de productoras, productores, gobiernos de los estados y autoridades sanitarias de los Gobiernos de México y Estados Unidos ha sido clave para proteger el hato ganadero y la productividad de este sector agroalimentario.

Fuente: Tribuna del Yaqui

