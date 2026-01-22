Avanza al 50% planta de moscas estériles en Chiapas para control de plaga del gusano barrenador

Chiapas, México.- A través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) informó que la construcción de la planta productora de moscas estériles en Metapa, Chiapas, registra un progreso del 50 por ciento y avanza de acuerdo a lo proyectado, por lo que se prevé su puesta en operación durante el primer semestre de 2026.

Esta estrategia se trata de una iniciativa conjunta entre las secretarías de agricultura de México y de los Estados Unidos. El progreso obtenido en la adecuación de la planta, el centro de empaque y el área de dispersión es fruto del esfuerzo conjunto y la coordinación entre Agricultura, el Senasica y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), a través del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, por sus siglas en inglés).

Avanza al 50% planta productora de moscas estériles en Chiapas para control de plaga del gusano barrenador

Esta acción garantiza la continuidad productiva en el sector ganadero y la competitividad en los mercados internacionales, de modo que permitirá consolidar una infraestructura estratégica que fortalezca las acciones de control y erradicación del gusano barrenador del ganado (GBG), ya que el Senasica contará con 100 millones de moscas estériles más a la semana, es decir, duplicará el número de especímenes que actualmente se traen desde Panamá.

En las instalaciones de la Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (Copeg), ubicada en Pacora, Panamá, se llevarán a cabo las pruebas de mobiliario y el entrenamiento del personal de Senaica. En general, se tiene un avance del 68 por ciento incluido en el sistema de tratamiento de agua y manejo de desechos sólidos, instalación de equipos para la preparación de la dieta larvaria, aire acondicionado, ventilación y calefacción (HVAC), área de irradiación y el equipamiento del cuarto de máquinas.

El Senasica, con esta biofábrica de producción de moscas estériles, reforzará sus capacidades para prevenir, controlar y erradicar al GBG, lo que permitirá garantizar la continuidad productiva de la ganadería mexicana, reducir riesgos y el cumplimiento de todos los protocolos internacionales para la exportación de ganado.

Agricultura destaca que en estas acciones, el trabajo colaborativo de productoras, productores, gobiernos de los estados y autoridades sanitarias de los Gobiernos de México y Estados Unidos ha sido clave para proteger el hato ganadero y la productividad de este sector agroalimentario.

Fuente: Tribuna del Yaqui