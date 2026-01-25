Hermosillo, Sonora.- Después de nueve décadas de operar bajo el mismo esquema, la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) comenzó un proceso de transformación sin precedentes que marcará un antes y un después para la ganadería del estado. Impulsada por el respaldo del gobernador Alfonso Durazo Montaño y en coordinación con el Gobierno de México y el Gobierno de Sonora, la organización puso en marcha la mayor modernización de su historia, con una inversión millonaria orientada a fortalecer la productividad, la competitividad y el valor agregado del sector.

La UGRS anunció que, tras el impulso del actual gobierno estatal, se concretó una inversión tripartita de 470 millones de pesos para la creación del Parque Ganadero Industrial (PGI). Este proyecto integral de reconversión económica, ubicado en los terrenos de Terrasol a 10 kilómetros de Hermosillo, surge como una respuesta urgente para dar certidumbre a los productores sonorenses tras el cierre de la frontera con Estados Unidos por el brote de gusano barrenador, permitiendo que el sector deje de ser únicamente exportador de materia prima para convertirse en un procesador de carne con alto valor agregado.

Alfonso Durazo y UGRS logran alianza para parque industrial y modernización ganadera; se invertirán más de 800 mdp

El PGI integrará todos los servicios necesarios para el ciclo productivo: desde corrales de engorda hasta servicios de subasta, maquinaria y transportes. Esta concentración de operaciones permitirá reducir drásticamente los costos operativos, beneficiando principalmente al pequeño productor.

Entre las obras clave destacan la modernización del Rastro PEGSON para incrementar la capacidad de sacrificio y la reubicación de la Planta de Alimentos, la cual operaba desde 1975, generando problemas operativos que ahora serán resueltos con instalaciones modernas. Con la dispersión de 35 millones de pesos se adquirirán mil sementales de registro destinados al mejoramiento genético del hato. Asimismo, se duplicará la capacidad operativa en la estación cuarentenaria de Agua Prieta, pasando de mil 500 a 3 mil animales revisados diariamente.

