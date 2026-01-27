Pescadores de Guaymas y Empalme enfrentan dificultad para poder lograr la subsistencia; actividad pesquera va en caída

Guaymas, Sonora.- Con la captura de diferentes especies marinas, pescadores de la región de Guaymas y Empalme obtienen ganancias solo para vivir al día, no como era antes, cuando la actividad pesquera representaba estatus económico para quienes dependían de ella, manifestó Gustavo Padilla Rodríguez.

El presidente de la Sociedad Cooperativa Pesquera de Ribera '12 de Agosto' dijo que si bien el mar da para comer, al paso de los años las cosas han cambiado, y ahora los pescadores tienen dificultades para sobrevivir.

Se remontó a hace 40 años, cuando en una buena temporada de camarón el pescador hasta podía cambiar de automóvil, porque había abundancia de producto, lo que se combinaba con los buenos precios que prevalecían. Ahora, a estas alturas de la temporada camaronera, a cuatro meses de iniciada, los ribereños que aún salen, sus capturas son de siete u ocho kilogramos, lo que les deja apenas para vivir al diario, puntualizó.

Padilla Rodríguez señaló que quienes no salen al camarón, que a estas fechas ya es la mayoría, optan por la escama, como la corvina, lisa, mojarra, roncacho, cochito y otras, que si bien es más barata en el mercado, hay mayor abundancia, sobre todo cuando el agua se torna más fría. Expuso que otras alternativas son el caracol, almeja y jaiba, las que al igual que la escama se venden en el mercado local, generando un poco de ingresos a las familias de los pescadores.

La gran mayoría de los pescadores vivimos del mercado local, de lo que se vende en Guaymas y Empalme, o bien se lleva a otras ciudades, incluido el camarón, porque con las comercializadoras en esta temporada no ha sido negocio, apuntó.

