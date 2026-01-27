Son 15 los municipios en Sonora con sequía extrema por falta de lluvias: Conagua

Hermosillo, Sonora.- La sequía en Sonora no da tregua; pese a las lluvias que se registraron en 2025 y en lo que va de 2026, aún hay municipios de la entidad que se encuentran en alerta, como aquellos del noroeste, en la región del Desierto de Altar, así como los del centro del estado.

De acuerdo a números de la delegación Sonora, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), son 15 municipios que se encuentran en sequía extrema, por la falta de lluvias en los últimos años o una mala distribución y aprovechamiento del agua en las mencionadas zonas.

De acuerdo con el último informe de la Conagua, con fecha de corte al 15 de enero de este 2026, los municipios con mayor afectación son Átil, Fronteras, Magdalena, Oquitoa, Santa Cruz, Altar, Caborca, Naco, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Tubutama, Agua Prieta, Nogales, Sáric y Sonoyta.

Aunque Sonora en general presenta un grado leve de sequía por la falta de lluvias, municipios como Cajeme, su cabecera Ciudad Obregón, presentan problemas para el abastecimiento de agua, al igual que en Hermosillo, que se tiene limitada.

Almacenamiento de agua en presas de Sonora

En el caso del agua disponible en las presas de Sonora, Agua Caliente actualmente tiene un 48 por ciento de su capacidad, El Molinito cinco por ciento, El Novillo 16, Lázaro Cárdenas 10, Punta de Agua nueve, Santa Teresa cuatro, Abelardo L. Rodríguez cero, Adolfo Ruiz Cortines con siete y Álvaro Obregón 22 por ciento.

Ante los pronósticos que se tienen para los próximos días de lluvias, que van del 10 al 50 por ciento en diferentes regiones de Sonora, las posibles precipitaciones no son alentadoras para elevar los niveles de agua disponible en las presas.

Excelente sábado y fin de semana para todos. Les compartimos el almacenamiento de presas en el organismo de cuenca noroeste uD83DuDCA7Según datos de la @Conaguamx para hoy 17 de enero de 2026 pic.twitter.com/fnTmkdZQa0 — Conagua OC Noroeste (@ConaguaOCSonora) January 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui