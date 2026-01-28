Febrero inicia con periodo de veda: Restringen captura de siete especies marinas en 10 estados del país

Ciudad de México.- A partir del mes de febrero de 2026, iniciará el periodo de veda para la pesca de siete especies en aguas marinas de jurisdicción federal y cuerpos de aguas interiores de diez estados de la República Mexicana. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) externó la información oficial a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

Quedará restringida la captura de lisa, liseta, mero, pescado blanco, langosta, caracol rosa y almeja generosa; podrán ser aprovechadas abulón, lisa y ostión de placer. Estas acciones se ejecutan tomando como referencia los dictámenes especializados del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (Imipas), entidad vinculada a Agricultura, con el propósito de salvaguardar las etapas reproductivas de las especies marinas y organizar la labor de los diversos actores que participan en este sector económico.

Vedas establecidas

Lisa y liseta : La pesca estará restringida, de las 00:00 horas del 1 de febrero a las 24:00 horas del 28 de febrero de 2026, en aguas litorales del estado de Tamaulipas y en la zona norte de Veracruz. Esto también incluye la Laguna Madre.

Mero : Desde las 00:00 horas del 1 de febrero y hasta las 24:00 horas del 31 de marzo de 2026, estará estrictamente prohibida la captura en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México, correspondientes a los litorales de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; en el área comprendida entre los límites de Veracruz y Tabasco hasta el límite de la Zona Económica Exclusiva y continúa hacia la frontera con Belice.

Almeja generosa o chiluda : Desde las 00:00 horas del 10 de febrero de 2026 y hasta las 24:00 horas del 30 de abril de 2026, en Bahía Magdalena, Baja California Sur.

Langosta : En la costa occidental de la península de Baja California, que comprende la línea internacional con Estados Unidos y hasta la orilla norte del arroyo 'El Tordillo' en Baja California Sur. Se aplicará esta medida de las 00:00 horas del 16 de febrero a las 24:00 horas del 14 de septiembre de 2026.

Pescado blanco : A partir de las 00:00 horas del 1 de febrero y hasta las 24:00 horas del 31 de marzo de 2026, se restringe la extracción de esta especie en las aguas del lago de Chapala, en los estados de Jalisco y Michoacán.

: A partir de las 00:00 horas del 1 de febrero y hasta las 24:00 horas del 31 de marzo de 2026, se restringe la extracción de esta especie en las aguas del lago de Chapala, en los estados de Jalisco y Michoacán. Caracol rosa: Durante todo el mes de febrero se prohibirá la pesca en el banco Chinchorro en Quintana Roo, comprendido desde Punta Herrero (al norte de Majahual, hasta Bacalar Chico) en los límites con Belice.

En contraparte, se tomó la decisión de aprovechar la etapa de captura, extracción y comercialización sostenible de abulón, lisa y ostión de placer en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. En tanto, los periodos de aprovechamiento se designaron para las siguientes especies:

Abulón: De las 00:00 horas del 1 de febrero a las 24:00 horas del 31 de agosto de 2026, se podrá capturar esta especie en la Zona II y Zona III, comprendidas entre Punta Malarrimo y Punta Holcomb, en Baja California Sur.

Lisa: En aguas litorales de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco se permitirá la extracción a partir de las 00:00 horas del 1 de febrero y hasta las 24:00 horas del 30 de noviembre de 2026.

Ostión de placer: Las y los pescadores podrán aprovechar esta especie en el sur de Teacapán, Sinaloa (sistema lagunar costero Teacapán-Agua Brava), de las 00:00 horas del 16 de febrero a las 24:00 horas del 14 de julio de 2026.

La Secretaría de Agricultura y la Conapesca ratifican su determinación de impulsar la calidad de vida de quienes se dedican a la pesca y el progreso local de sus asentamientos, bajo el objetivo de encontrar una armonía entre la rentabilidad financiera y la conservación de la biodiversidad marina. Para recibir denuncias sobre pesca ilegal o malas prácticas, la Conapesca pone a disposición la línea telefónica 669 915 6913 durante las 24 horas de los 365 días del año.

Fuente: Tribuna del Yaqui