Siembra en el Valle del Yaqui crece hasta un 50 por ciento y genera cinco mil mdp para la economía local

Ciudad Obregón, Sonora.- El incremento del 50 por ciento en el número de hectáreas que se están sembrando actualmente en el Valle del Yaqui, en comparación con el año anterior, representa un considerable oxígeno no solo para la agricultura, sino también para el sector comercio, debido a que se prevé un circulante de aproximadamente cinco mil millones de pesos en la región, informó el secretario de organización de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), Omar Alberto Guillen Partida.

"Se está inyectando en la economía esa cantidad tan importante y, por otro lado, pues sí es preocupante que sigan cerca de 100 mil hectáreas sin uso, sin actividad; eso habla de que cuatro mil millones de pesos aproximadamente no entrarán a la economía ni al dinamismo económico de la región; sin embargo, insisto, creo yo que eso nos hace ver un panorama distinto al del año pasado", indicó.

Guillen Partida dio a conocer que, pese a que para este año se autorizó una mayor superficie de siembra, aun así hay productores que decidieron no sembrar debido a que no se cuenta con los precios de garantía necesarios. Esta situación refleja la preocupación de los agricultores frente a la incertidumbre del mercado, ya que invertir en la siembra sin contar con un precio mínimo asegurado representa un riesgo económico significativo. Además, algunos productores señalan que los costos de insumos, como semillas, fertilizantes y agroquímicos, han aumentado, lo que agrava la dificultad de asumir la inversión inicial sin la seguridad de recuperar sus gastos.

Fuente: Tribuna del Yaqui