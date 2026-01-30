Gobierno de Sonora entrega obras en Rosario Tesopaco en beneficio de productores ganaderos

Rosario Tesopaco, Sonora.- El Gobierno de Sonora reafirma su compromiso con los productores ganaderos al entregar obras del Programa de Captación, Almacenamiento y Distribución de Agua en el municipio de Rosario Tesopaco.

La titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Celida López Cárdenas, destacó que estas obras son una muestra de la visión humanista del gobernador Alfonso Durazo, quien ha puesto al agua como una prioridad para garantizar el desarrollo y la justicia social en Sonora.

La inversión total asciende a un millón 965 mil pesos, recursos que reflejan el trabajo coordinado entre el Gobierno de Sonora, productores y el Ayuntamiento de Rosario Tesopaco, encabezado por el presidente municipal Gerardo Mendívil Valenzuela, en favor de las comunidades que más lo necesitan.

Se realizó la perforación de 12 pozos de abrevadero; además, uno se equipó con sistema de energía solar para impulsar soluciones sustentables y de largo plazo.

López Cárdenas precisó que se construyeron seis pilas de almacenamiento de agua, con una inversión de 334 mil pesos, fortaleciendo la capacidad de captación y distribución del recurso hídrico en la región, para atender las necesidades actuales y futuras de los ganaderos y la población.

Me da gusto ver ganaderos que emprenden, hay más de 900 productores en estas unidades de producción que, junto con el alcalde Gerardo Mendívil y con el apoyo de nuestro gobernador, podremos sacar adelante en apoyos de acciones como son, además del equipamiento de pozos de abrevadero, el alimento balanceado, raspado de caminos y obras de infraestructura que beneficiará a todos", subrayó.

María Elena Hernández Esqueda, beneficiaria con la entrega de uno de los pozos, agradeció al gobernador Alfonso Durazo, a la titular de la Sagarhpa y al alcalde Rosario Tesopaco, por cumplir un sueño que por años tuvo y que ahora es realidad, ya que con esta obra podrá dar agua a sus animales.

Fuente: Tribuna del Yaqui