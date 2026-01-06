Ribereños de Guaymas y Empalme ven un mal panorama en el sector pesquero para este 2026

Guaymas, Sonora.- Ante la cada vez mayor escasez de los diferentes productos marinos, precios bajos de los mismos y la falta de vigilancia para evitar la depredación por parte de las autoridades de pesca, ribereños de Guaymas y Empalme ven un mal panorama para este recién iniciado 2026.

Trabajadores del mar coinciden en que este 2026 no sería mejor que el 2025 para la pesca ribereña, pues durante los últimos años se ha observado prácticamente el mismo patrón en el comportamiento de las especies, en cuanto a abundancia, a excepción del calamar, que el año pasado hizo de nuevo su aparición en aguas regionales.

Roberto Peña, pescador de muchos años, se disponía ayer a salir en busca de camarón, con la esperanza de obtener los siete u ocho kilos que ha estado capturando durante los últimos dos meses, y con esto sacar al menos para el diario.

Dijo que para poder salir a pescar tuvo que pedir prestado para cubrir los 300 pesos de gasolina que consume la panga que lo llevaría a la captura del llamado 'oro rosado', que afortunadamente no es muy lejos de los muelles de Empalme.

Sergio Maldonado Ruiz, presidente de la Sociedad Cooperativa Empalme – Guaymas, lamentó que para este año no se avizora mejoría en el sector pesquero, ni en producción ni en apoyos de parte del gobierno, que en el caso de estos últimos prácticamente desaparecieron desde hace seis años.

Lo que nos queda es esperar que la naturaleza nos dé en la cara con nuestro pesimismo, basado en los resultados de las últimas temporadas, y nos traiga ahora abundancia en la captura de camarón, calamar, jaiba y las demás pesquerías de las que vivimos cientos de familias, expresó.

Fuente: Tribuna del Yaqui