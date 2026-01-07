Existe preocupación en el Valle del Yaqui por falta de horas frías para el cultivo de trigo

Ciudad Obregón, Sonora.- Una intensa preocupación viven los productores agrícolas del Valle del Yaqui que sembraron trigo en el presente ciclo, ya que las temperaturas han sido calurosas y no se han acumulado las horas de frío esperadas. El director del Distrito de Riego del Río Yaqui, Humberto Borbón Valencia, explicó que al terminar la primera semana de enero, normalmente se llevan acumuladas poco más de 100 horas de frío; sin embargo, en esta ocasión va un 80 por ciento menos.

"No llegamos ni a las 20 horas de frío en promedio en las estaciones que tenemos en el Valle del Yaqui y esto, por supuesto, es una situación que de alguna manera preocupa, ya que dentro del desarrollo del cultivo hay varios factores que tienen que ver con la productividad del trigo y entre ellos está el clima, que es importante el frío que requiere para un desarrollo normal", comentó.

Para el presente ciclo agrícola en el Valle del Yaqui se sembraron alrededor de 73 mil hectáreas de trigo, de las 150 mil o 160 mil que se sembraban anteriormente.

Las horas frías

La medición de horas heladas se da cuando las temperaturas están por debajo de los 10 grados centígrados en las zonas de cultivos que son necesarias para el óptimo desarrollo del trigo.

Según los especialistas, el trigo requiere un poco más de 500 horas de frío durante su período de desarrollo para que este sea ideal. Hemos tenido ciclos donde hemos andado en 350 o 400 horas de frío y hay un comportamiento más o menos normal en la productividad", señaló.

Recordó que durante años recientes habían registrado rendimientos récords en trigo, superando la producción de siete toneladas por hectárea, gracias a registros que rebasaban las 600 horas gélidas.

Ojalá que esta ausencia de horas de frío no vaya a tener una repercusión negativa en el cultivo y esperamos que se tengan resultados favorables para los productores", señaló.

Borbón Valencia detalló que las cosechas de ese grano se dan normalmente entre finales del mes de abril y principios de mayo. Los cultivos actuales fueron sembrados entre el 15 de noviembre y los últimos de diciembre del 2025 y se espera que en marzo de este 2026 se den los últimos auxilios de los cultivos para el llenado de grano.

Fuente: Tribuna del Yaqui