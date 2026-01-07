Unión Ganadera Regional de Sonora inicia el año con la reactivación de subastas ganaderas; aquí las FECHAS clave

Hermosillo, Sonora.- La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) iniciará este enero de 2026 la reactivación formal de las subastas ganaderas, consideradas uno de los principales mecanismos de comercialización para el sector pecuario en el estado.

Jesús Ancheta Molina, director de Comercialización de la Unión Ganadera Regional de Sonora, explicó que estas actividades marcan el regreso a la normalidad operativa tras el cierre del ciclo anterior y se desarrollan en un contexto de expectativas positivas para los productores, especialmente ante la retención de ganado y el fortalecimiento de la productividad del hato sonorense.

Primera subasta

"La primera subasta del año se llevará a cabo el jueves 8 de enero en Hermosillo, con la participación de ganado chico y grande. Posteriormente, el lunes 12 de enero se realizará la subasta correspondiente en Ciudad Obregón, retomándose a partir de esa fecha el calendario habitual con subastas los lunes en Obregón y los martes y jueves en Hermosillo", detalló. Enfatizó que este esquema permite una comercialización constante y ordenada para los ganaderos de distintas regiones del estado.

Además, dijo que las subastas se han consolidado como una herramienta clave para pequeños y grandes productores, al ofrecer precios determinados por el mercado, transparencia en las operaciones y, sobre todo, seguridad en los pagos. Detalló que una de las principales ventajas de este sistema es que la cobranza corre a cargo de la Unión, lo que elimina riesgos financieros para el ganadero, siempre y cuando la documentación sea entregada en tiempo y forma.

Ancheta Molina indicó que la correcta clasificación del ganado por peso, sexo, calidad y condición corporal garantiza operaciones más justas y permite que los compradores adquieran exactamente el tipo de ganado que requieren. Finalmente, señaló que se espera un repunte en los meses siguientes, particularmente en primavera, cuando aumentan los volúmenes de comercialización y mejoran las condiciones del mercado.

Fuente: Tribuna del Yaqui