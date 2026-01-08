Crisis en campos de Guaymas y Empalme; productores enfrentan déficit en la mano de obra

Guaymas, Sonora.- Debido a diversos factores, los campos de Guaymas y Empalme enfrentan en estos momentos un déficit de mano de obra para poder sacar adelante en tiempo y forma la producción en la actual temporada agrícola, que concluye hasta junio próximo.

Agustín Urías Arenas, dirigente del Sindicato de la Alianza Estatal de Trabajadores del Campo en la región de Guaymas y Empalme, estimó que en estos momentos hacen falta unos tres mil jornaleros.

Dijo que a estas alturas de la temporada se emplean entre 15 mil y 16 mil jornaleros en los diferentes campos de la región, suficientes para sacar adelante la producción de los productos agrícolas que aquí se cultivan, como sandía, melón, chile, tomate, calabaza, pepino y otros más.

Sin embargo, agregó, y no obstante ser el pico de la temporada, en estos momentos se encuentran trabajando unos 12 mil jornaleros, provenientes la mayoría del sur del país, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

Urías Arenas comentó que uno de los factores principales de este déficit es que algunos productores que rentaban tierras en esta región emigraron a otros estados, como Coahuila, y se llevaron consigo esa mano de obra que hoy aquí hace falta.

Manifestó que para poder sacar adelante la producción se han visto en la necesidad de traer jornaleros de la Costa de Hermosillo y Pesqueira, con los que, si bien con algunos atrasos, están saliendo adelante.

Aquí los tiempos de producción son muy específicos para determinados productos, como es el caso de la calabaza, que se cosecha en estos momentos, y a 'jalones y estirones', pero se está sacando adelante, puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui