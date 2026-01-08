Sader Sonora continuará este 2026 con inversión clave para el campo; estos son los programas beneficiados

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora continuará en este 2026 con una estrategia enfocada en atender las necesidades más prioritarias del sector agropecuario, mediante programas clave y una inversión pública sin precedentes que impulsa la productividad, competitividad y sostenibilidad del campo.

Como parte de estas acciones, ya iniciaron los pagos correspondientes al programa Precio de Garantía al trigo panificable, del ciclo agrícola 2024–2025, el cual contempla una inversión superior a 400 millones de pesos, beneficiando a más de tres mil productores en el estado.

Asimismo, para este 2026 se mantiene el Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA), que otorga un subsidio superior al 95 por ciento del costo de la energía eléctrica para productores que riegan sus parcelas mediante pozos agrícolas. Este apoyo contempla a cuatro mil 600 pozos, que abastecen alrededor de 300 mil hectáreas en Sonora, con una inversión estimada de 12 mil millones de pesos, generando un ahorro significativo para los productores y fortaleciendo la rentabilidad del sector.

En este contexto, la Sader en Sonora mantiene altas expectativas y proyecciones positivas para 2026, particularmente en el fortalecimiento de la competitividad del campo, el uso eficiente de los recursos y la consolidación de esquemas de apoyo que permitan mayor productividad y certidumbre para el sector primario.

La reconversión de cultivos continúa siendo una prioridad estratégica para la dependencia, orientada a promover granos rentables y sustentables acordes a las condiciones climáticas y territoriales de Sonora. En una primera etapa, se destinaron 70 millones de pesos para la reconversión de más de 10 mil hectáreas, principalmente hacia cultivos como cártamo, cebada y canola.

Para este año se prevé imitar el éxito del programa Fertilizante para el Bienestar, que de nueva cuenta beneficiará a 11 mil pequeños productores en el estado. Este padrón inició con cinco mil beneficiarios (en el 2025) y fue duplicado gracias a las gestiones del gobernador Alfonso Durazo, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum y el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño.

En el sector ganadero, la Sader impulsa el Programa Integral de Producción de Carne, el cual contempla una inversión total de 831 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer la cadena productiva, desde el mejoramiento genético hasta el procesamiento y la comercialización de carne.

Fuente: Tribuna del Yaqui