UGRS confirma inicio del proyecto del Parque Industrial Ganadero en Sonora; inversión total es de 831 mdp

Hermosillo, Sonora.- El proyecto del Parque Industrial Ganadero ya se encuentra en marcha en Sonora como una estrategia para fortalecer la industrialización de la carne y diversificar las opciones de comercialización del sector; así lo dio a conocer la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS).

La iniciativa contempla una inversión total de 831 millones de pesos (mdp), destinados a impulsar la engorda local, modernizar infraestructura y brindar mayor certidumbre a los productores ganaderos ante escenarios adversos como el cierre de la frontera.

Juan Ochoa Valenzuela, presidente de la UGRS, del monto global, 360 millones de pesos se destinarán a créditos blandos para la reconversión de la ganadería, con el objetivo de incentivar la engorda en el estado.

"Además, se pudieron asignar 35 millones de pesos para el mejoramiento genético, principalmente para apoyar a pequeños productores en la adquisición de toros. A ello se suma una inversión de 470 millones de pesos para el desarrollo del Parque Industrial Ganadero", especificó.

El proyecto de infraestructura contempla la remodelación y ampliación del rastro, así como la modernización de las subastas en Hermosillo y Moctezuma, corrales de engorda, planta de alimentos, cuartos fríos y la reubicación de maquinaria y transporte.

Ochoa Valenzuela explicó que ya se recibieron 160 millones de pesos de recursos federales, los cuales se aplicarán principalmente al rastro, considerado el punto más urgente para incrementar la capacidad de engorda en Sonora.

"El Gobierno del Estado aportará alrededor de 50 millones de pesos, mientras que el resto se completará mediante créditos blandos gestionados por la UGRS", contó.

