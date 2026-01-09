Supervisa Conagua conclusión de obras del Distrito de Riego 038; inversión fue de 300 millones de pesos

Navojoa, Sonora.- Con la finalidad de supervisar la conclusión de infraestructura fundamental para el campo sonorense, personal del Organismo de Cuenca del Noroeste (OCNO) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) encabezaron una gira de trabajo por el Distrito de Riego 038 del Río Mayo, como parte del Plan Nacional de Tecnificación que impulsa el Gobierno Federal de Claudia Sheinbaum.

La estrategia está orientada a optimizar el uso del agua y fortalecer la seguridad alimentaria en la región, en coordinación con el Gobierno del Estado. Rodolfo Castro Valdez, director general del OCNO, y Luis Gerardo Villalobos, presidente de los usuarios agrícolas del distrito 038, encabezaron el recorrido y detallaron que se realiza una inversión cercana a los 300 millones de pesos.

Será el Organismo de Cuenca de Noroeste (OCNO) quien supervise la culminación de infraestructura hidroagrícola clave para el Valle del Mayo. Asimismo, destacaron que el revestimiento será de 8.8 kilómetros de canales, así como la modernización de plantas de bombeo y la tecnificación del riego.

"En el Valle del Mayo hemos consolidado nueve obras hidráulicas de gran importancia, además de realizar los estudios técnicos necesarios para dar continuidad a este programa. Gracias al respaldo del director general de la Conagua, Efraín Morales, y a las gestiones del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, en 2026 contaremos con mayor inversión para seguir transformando el campo", enfatizó Castro Valdez.

Asimismo, se informó sobre la instalación de 4.12 kilómetros de tubería de gran diámetro, la construcción de un sifón invertido de gran capacidad en el canal principal margen izquierda, el equipamiento electromecánico de nueve plantas de bombeo, la tecnificación del riego parcelario en más de 200 hectáreas y la nivelación de tierras en alrededor de 360 hectáreas. En conjunto, estas obras representan una inversión cercana a los 300 millones de pesos.

Fuente: Tribuna del Yaqui