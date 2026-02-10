Tras visita de Sheinbaum, llegan a Sonora más de 30mdp para el programa 'Sembrando Vida'

Hermosillo, Sonora.- Con el respaldo del Gobierno de México y la convicción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de fortalecer al campo mexicano, más de 30 millones de pesos llegan a Sonora a través del programa Sembrando Vida, beneficiando de manera directa a sembradoras y sembradores de la entidad.

Octavio Almada Palafox, delegado de los Programas de Bienestar en Sonora, destacó que a los beneficiarios se les deposita de manera directa y sin intermediarios en la tarjeta del Banco del Bienestar la cantidad de 6 mil 450 pesos mensuales, contribuyendo al bienestar económico de las familias del campo y al desarrollo de las comunidades rurales.

Este apoyo ya les llegó a las y los sembradores; es un apoyo mensual que se otorga por parte del Gobierno Federal con la convicción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien siempre le ha apostado a este sector del campo. Para las y los sembradores de Sonora esto es muy bueno, porque les permite seguir trabajando la tierra con mayor certeza, bienestar y dignidad", afirmó.

El delegado informó que el programa Sembrando Vida opera actualmente en 28 municipios del estado, beneficiando a productoras y productores que, además del apoyo económico, pueden recibir apoyos en especie como semillas, plantas, herramientas y otros insumos necesarios para el cultivo de árboles frutales, maderables y especies que requieren procesamiento.

Sembrando Vida es uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México cuyo objetivo es fortalecer la autosuficiencia alimentaria, mejorar las condiciones de vida de las y los campesinos y recuperar la cobertura forestal del país, a través de un modelo de producción sustentable y comunitaria.

Adicionalmente, añadió el delegado, el programa contempla apoyos para la instalación y mantenimiento de viveros comunitarios, biofábricas y centros de formación, espacios donde se brinda capacitación y se promueve el intercambio de conocimientos y experiencias entre las y los sembradores.

Una parte fundamental de Sembrando Vida, puntualizó, es la integración de las y los beneficiarios a una Comunidad de Aprendizaje Campesino (CAC), donde se cumple un plan de trabajo acordado con el personal técnico del programa, fortaleciendo la organización y el trabajo colectivo.

El delegado Almada Palafox manifestó que, con estas acciones, el Gobierno de México reafirma que los Programas para el Bienestar son el eje central de su política social, colocando a las personas en el centro de las decisiones públicas para avanzar hacia la justicia social, la reducción de la desigualdad y el combate a la pobreza en Sonora y en todo el país.

Fuente: Tribuna del Yaqui