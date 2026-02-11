Desde Sagarhpa, Celida López impulsa campañas zoosanitarias para prevenir el gusano barrenador en Sonora

Navojoa, Sonora.- Con el objetivo de proteger el estatus sanitario de la entidad y blindar al sector pecuario, el Gobierno de Sonora reforzó las campañas zoosanitarias en el sur del estado para prevenir la propagación del gusano barrenador del ganado (GBG).

Por instrucción del gobernador Alfonso Durazo Montaño, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) intensificó las acciones de vigilancia epidemiológica en coordinación con el Comité de Campaña para Prevenir el gusano barrenador del ganado, mediante reuniones estratégicas, supervisiones en campo y trabajo interinstitucional.

Durante una gira de trabajo en Navojoa, la titular de Sagarhpa, Celida López Cárdenas, encabezó una reunión donde se acordó homologar las capacitaciones dirigidas a inspectores de ganadería y productores, con el fin de fortalecer los protocolos de prevención y detección oportuna de esta plaga.

La coordinación entre estados es fundamental para anticiparnos a los riesgos y seguir fortaleciendo la ganadería del noroeste del país.



La funcionaria estatal subrayó que el control de la mosca transmisora del GBG requiere acciones conjuntas entre el Gobierno Federal, las entidades con presencia del insecto y los estados considerados de amortiguamiento, a fin de evitar riesgos sanitarios.

Recordó que, por decreto del gobernador Alfonso Durazo, se establecieron medidas para impedir el ingreso de ganado proveniente de la zona de amortiguamiento, además de reforzar la coordinación con los estados de Sinaloa y Baja California para garantizar un manejo sanitario regional más efectivo.

Asimismo, el Centro de Investigación en Producción y Sanidad Animal (CIPES) implementó un protocolo que establece que el ganado procedente de la zona de amortiguamiento deberá permanecer al menos cuatro meses en observación antes de ingresar a territorio sonorense.

Entre las acciones complementarias también se contempla el fortalecimiento del cuerpo de inspectores de ganadería y la revisión de los esquemas de repoblamiento del hato. En este sentido, se informó que durante la reciente entrega de mil sementales se detectó insuficiencia de ejemplares disponibles en el estado, lo que refuerza la necesidad de mantener estrictos controles sanitarios.

"A las autoridades de Estados Unidos les podemos asegurar que el gusano barrenador por Sonora no pasará a través de los puntos de inspección, porque hemos reforzado los protocolos, la inspección y la capacitación de nuestros inspectores y también de los ganaderos", puntualizó López Cárdenas.

Fuente: Tribuna del Yaqui