86% de casos del gusano barrenador del ganado disminuyen en Tamaulipas: Agricultura

Tamaulipas, México.- A través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) informa que hay solo tres casos activos de gusano barrenador del ganado (GBG), de un total de 23 reportados en diciembre en el estado de Tamaulipas; estas cifras son resultados de la estrategia sanitaria implementada con asociaciones ganaderas, la coordinación con el gobierno estatal y la población en general.

Senasica continúa con acciones intensivas para proteger el hato ganadero en la región de la Huasteca que comparte con San Luis Potosí y Veracruz, además de que se lleva a cabo un monitoreo y combate de la plaga, en donde se observan resultados consistentes con tendencia a la baja, toda vez que en la primera semana de febrero no se detectó ninguna mosca fértil en las 154 trampas instaladas, en contraste con lo reportado a finales de diciembre de 2025, cuando se registraron 28 capturas de insectos.

86 por ciento de casos del gusano barrenador del ganado disminuyen en Tamaulipas: Agricultura

Es necesario mencionar que se llevaron a cabo las acciones pertinentes, ya que desde la detección de los primeros casos se pusieron en marcha brigadas sanitarias para la búsqueda activa de animales afectados en unidades de producción y traspatios. Esto se reforzó con capacitación intensiva y difusión dirigida a productores, técnicos y población en general, con énfasis en la prevención, la curación oportuna de heridas y la notificación inmediata de casos sospechosos en los números de WhatsApp 55 3996 4462 y el teléfono 800 751 2100.

Con el fin de evitar que el GBG se esparciera por movilización de animales, se establecieron rutas itinerantes de verificación, puntos de inspección y tratamiento del ganado en tránsito, complementando estas medidas con la liberación aérea de moscas estériles en coordinación con Estados Unidos, con el propósito de incrementar la presión biológica sobre las poblaciones fértiles del insecto.

El punto más cercano de la plaga se localiza en el municipio de González, a 387 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Por ello, el gobierno capacitó a 100 expertos en vida silvestre (guardaparques, médicos veterinarios, biólogos y servidores públicos) sobre la importancia de notificar oportunamente los casos de GBG que pudieran presentarse en zonas libres y Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Al 11 de febrero de 2026, se desactivaron 78 por ciento de los 83 casos registrados desde hace mes y medio en la región Huasteca de San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas, como resultado de las acciones realizadas; sin embargo, las medidas continuarán de manera intensiva para consolidar los avances y proteger el hato ganadero del país.

Dicha estrategia forma parte del Plan Noroeste; también cuenta con el apoyo de los gobiernos de Veracruz y San Luis Potosí, a través de la participación de manera directa de más de 350 personas (médicas y médicos veterinarios, inspectoras e inspectores y personal técnico y de apoyo), lo que ha permitido sostener las acciones de vigilancia, atención y control en campo de manera regional.

86 por ciento de casos del gusano barrenador del ganado disminuyen en Tamaulipas: Agricultura

Fuente: Tribuna del Yaqui