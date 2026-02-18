Temporada hortícola se complica en los valles de Guaymas y Empalme; merma incrementa hasta el 15%

Guaymas, Sonora.- Por diversos factores, la temporada hortícola se ha complicado en el valle de Guaymas y Empalme, a tal grado que los productores se están viendo en la necesidad de tirar más producto del habitual, dado que no lo van a poder vender.

De acuerdo a estimaciones, el producto que se desecha ronda en un 15 por ciento, o más, del total de la producción, cuando normalmente la merma oscila en no más del 5 por ciento.

Factores climatológicos, mala mano de obra, precios, saturación del mercado nacional y los temores a los aranceles de los Estados Unidos, este último el mayor consumidor y principal cliente de los productores, es lo que ha derivado en esta situación.

El jefe de Distrito de Riego 084 Guaymas y Empalme, Casimiro Reyes, dijo que de las 17 mil hectáreas que se tenían proyectadas sembrar para la temporada hortícola 2025-2026, al momento apenas superan las siete mil sembradas y trabajadas, sin contar las de cultivos perennes.

Comentó que el precio es uno de los principales factores por los cuales no se han cumplido con las proyecciones, por lo que los productores optan por desechar el producto ya cosechado o, bien ante este panorama, prefirieron no sembrar.

Por su parte, Agustín Urías Arenas, líder de los trabajadores agrícolas y con más de 40 años laborando en el campo, lamentó que esta situación ha venido a 'pegar' en la generación de empleos.

Dijo que, por su experiencia, la calidad del producto que se está cosechando no ha permitido su exportación, pues en Estados Unidos son muy estrictos en este aspecto, lo que se ha dado por cuestiones climatológicas y errónea proyección en los cortes.

Cifra

5

Productos que son los más afectados con los bajos precios: Calabaza, tomate, cebolla, chile y melón.

Fuente: Tribuna del Yaqui