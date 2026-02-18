UGRS ya tiene el recurso para la planta procesadora de carne de Sonora; comenzará construcción

Hermosillo, Sonora.- La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) ya cuenta con los recursos para la planta procesadora de carne, que tendrá una duración en su construcción de año y medio, afirmó su presidente Juan Ochoa Valenzuela.

Ochoa Valenzuela detalló que ya se cuenta con el recurso estatal y federal, además del proyecto ejecutivo de la obra, para comenzar con la construcción de la obra en este primer trimestre, para que pueda comenzar operaciones en 2028.

El presidente de los ganaderos dijo que, ante la politización del tema gusano barrenador por parte del gobierno de los Estados Unidos, el procesamiento de carne es una de las mejores alternativas, ya que desde Sonora se podrá exportar a todos los países y se tendrán más ganancias que la exportación de animales.

Juan Ochoa Valenzuela

"Vamos muy bien, ya tenemos el recurso del Estado y Federal, ya tenemos el proyecto ejecutivo, la empresa con la empresa que lo hará, todo ya está bien trazado para tener una buena ruta y trabajar de manera intensiva". Explicó que, después de la construcción de la planta, se tendrá que trabajar con los ganaderos en la reconversión, debido a que Sonora históricamente ha sido un estado que ha exportado animales, sin sacrificar.

Exportación de ganado sonorense

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Ochoa Valenzuela, comentó que en Sonora se cumplió con todas las condiciones que impuso Estados Unidos para retomar la exportación de ganado a pie, pero que la reapertura no dependió de las adecuaciones que se hicieron, sino de un tema del gobierno americano. Dijo que no se tiene fecha para una reapertura de la frontera, lo que llevó a los ganaderos de Sonora a vender parte de sus cabezas para el mercado nacional.

DATO

10 mil pesos por cabeza de ganado se deja de ganar por el cierre de la exportación a pie hacia los Estados Unidos, desde su nuevo cierre el 10 de julio del 2025, y se busca compensar con la introducción al mercado mexicano a las distintas plantas nacionales.

CIFRA

200 mil cabezas de ganado se dejaron de exportar a pie hacia Estados Unidos desde Sonora, desde julio del 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui