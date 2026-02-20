Etchojoa, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), conmemoró la semana del agrónomo con estudiantes de la Universidad Tecnológica de Etchojoa (UTE), reconociendo la vocación, el compromiso y la responsabilidad histórica de quienes dedican su talento y conocimiento a la tierra.

El Gobierno de Sonora hizo hincapié en que el arduo trabajo del agrónomo es estratégico para enfrentar los retos actuales como el cambio climático, la eficiencia en el uso del agua, la tecnificación del campo, la sustentabilidad y la competitividad en mercados globales, en un estado donde la actividad agropecuaria activa la economía local, genera empleos y garantiza el abasto de alimentos.

Gobierno de Sonora conmemora a los agrónomos en la Universidad Tecnológica de Etchojoa

Celida López Cárdenas, secretaria de la Sagarhpa, agradeció el liderazgo del rector de la UTE, José Félix Gómez Anduro, y del alcalde de Etchojoa, Luis Arturo Robles Higuera, con quienes compartió el pensamiento de que hoy más que nunca Sonora necesita agrónomos preparados, comprometidos con sus comunidades, con visión social y conscientes de que el campo no es solo un productor de alimento, sino bienestar y sustento para miles de familias.

Los agrónomos que ya ejercen su profesión, con su experiencia, han permitido que regiones como Etchojoa impulsen ciclos productivos más eficientes y consoliden proyectos que generan oportunidades para cientos de familias. Según el Gobierno de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo ha demostrado un apoyo constante al sector agropecuario, convencido de que lo que se invierte en el campo se traduce en futuro, productividad y desarrollo sostenible.

López Cárdenas dio un recorrido por los campos experimentales de quinoa, chiltepín y maíz, además de los laboratorios de procesamiento de alimentos y productos del campo, afirmando que se debe seguir sembrando conocimiento, cosechando oportunidades y trabajando unidos para que el orgullo del campo continúe creciendo, ya que la agricultura seguirá siendo la base económica de Sonora; el campo busca ser más eficiente y más sustentable, lográndose con el trabajo en conjunto entre productores, estudiantes, instituciones académicas y autoridades.

