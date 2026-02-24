¡Síguenos!
Valle del Yaqui

Robo de ganado persiste en el Valle del Yaqui; autoridades dan seguimiento a denuncias

El robo de ganado en el Valle del Yaqui persiste; aunque los casos son pocos, las autoridades dan seguimiento a las denuncias presentadas

Ciudad Obregón, Sonora.- El robo de ganado en el Valle del Yaqui sigue siendo un problema persistente que afecta tanto a la economía local como a la seguridad de los productores, según Nicolás Campa Romero, presidente de la Asociación Ganadera Local.

Campa Romero señaló que, en los últimos dos años, ha tenido conocimiento de al menos cinco casos de abigeato, lo que refleja la continuidad de esta práctica delictiva en la región.

Además, advirtió que estos robos generan pérdidas significativas para los ganaderos, alteran la estabilidad del mercado de carne y leche, y generan un clima de inseguridad que preocupa a las familias que dependen de la actividad ganadera como principal fuente de ingresos.

Es bajo el porcentaje; para que la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) le dé seguimiento, se requiere que el ganadero haga una denuncia y sí, sí hay casos, ha habido casos contados en los últimos años y la verdad de las cosas es que se ha hecho la denuncia y se les ha dado seguimiento oportunamente por los elementos que están ahí", señaló.

 Fuente: Tribuna del Yaqui

