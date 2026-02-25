San Miguel de Horcasitas, Sonora.- Ante la alta movilidad de trabajadores agrícolas provenientes de distintas entidades del país, el Gobierno de Sonora fortaleció la coordinación interinstitucional para prevenir posibles brotes de sarampión en zonas productivas del estado.

A través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), en conjunto con la Secretaría de Salud de Sonora y autoridades federales del sector, se implementan jornadas de vacunación, revisión de esquemas completos e información preventiva en campos agrícolas y comunidades receptoras.

La titular de Sagarhpa, Célida López Cárdenas, encabezó una reunión de coordinación en el campo agrícola 'La Cuesta', en San Miguel de Horcasitas, donde subrayó la importancia de actuar con responsabilidad para proteger la salud pública y garantizar la continuidad de las actividades productivas.

Célida López encabeza refuerzo de acciones preventivas contra el sarampión en campos agrícolas de Sonora

Durante el encuentro, representantes del sector salud destacaron que la vigilancia epidemiológica y la prevención son fundamentales ante la llegada de más de 45 mil jornaleros a distintos puntos del estado. En ese sentido, se anunció el reforzamiento de puntos de vacunación y acciones de monitoreo en coordinación con productores agrícolas.

Por su parte, Francisco Molina, presidente de la Fundación Alta, reconoció la voluntad institucional para sumar esfuerzos en favor de entornos laborales seguros. Señaló que la campaña iniciada en el campo 'La Cuesta' resulta emblemática para el grupo, que actualmente cuenta con nueve campos en Sonora y uno más en Jalisco, y enfatizó que la vacunación es clave para hacer frente a cualquier eventualidad sanitaria.

Las autoridades estatales hicieron un llamado a los productores a mantener la coordinación con el sector salud para fortalecer las medidas preventivas y salvaguardar el bienestar de trabajadores y sus familias, así como la estabilidad del sector primario en Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui