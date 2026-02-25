Ganaderos del Valle del Yaqui reportan estabilidad en precios pese a restricción a EU

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante el cierre de la frontera para la exportación de ganado en pie de México a Estados Unidos desde principios de este 2026 tras la detección de casos de gusano barrenador, los precios se mantienen aceptables, según ganaderos del sur de Sonora.

José Lucero, secretario de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui, realizó una comparativa sobre dichos precios con años anteriores. "Pues ahorita realmente el mercado nacional es el que está atendiendo todo el ganado que se está recibiendo, todo se está movilizando aquí en el país debido al cierre de la frontera, pero a pesar de todo contamos con un buen precio, con un mercado nacional que está fuerte y sólido", aseguró.

Detalló que hace algunos años, el becerro costaba cien pesos, lo que es en 150 kilos con un mercado de exportación. "Y lo teníamos abierto; ahorita, por el cierre de frontera, ese mercado es el que tenemos aquí nacional. El ganado vale 100 ó 105 pesos; para ser mercado nacional, está sólido, fuerte; eso está muy bien", subrayó Lucero.

El secretario de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui comentó también que las condiciones de las rancherías se encuentran estables.

Invitan a asamblea

Finalmente, invitan al gremio ganadero para acudir a la realización de la asamblea anual que se realizará este fin de semana en el kilómetro 7.5 de la carretera Esperanza-Hornos, donde se ubican los corrales de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui.

Hacemos una invitación a todos los socios ganaderos a que nos acompañen este sábado 28 de febrero. A partir de las 11 de la mañana va a ser el registro. Es un evento que la gente espera tradicionalmente cada año, se convierte en una fiesta respetuosa entre ganaderos; ahí los esperamos, habrá un informe de un servidor y del consejo de vigilancia", señaló por su parte Nicolás Campa Romero.

Fuente: Tribuna del Yaqui