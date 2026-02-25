Sonora logra producción récord en camarón de cultivo; alcanza 117 mil 547 toneladas: Cosaes

Ciudad Obregón, Sonora.- El Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora (Cosaes), por medio del presidente del consejo directivo, Miguel Ángel Castro Cosío, dio a conocer con gran entusiasmo los números finales del ciclo 2025 en la producción de camarón de cultivo en la entidad, asegurando que se logró un gran récord, ya que se alcanzaron 117 mil 547 toneladas en condiciones sanitarias que garantizan sanidad e inocuidad de los crustáceos.

En Sonora operan 14 Juntas Locales de Sanidad Acuícola, comenzando por Bahía de Kino, en Hermosillo, hasta Bahía de Santa Bárbara en el municipio de Huatabampo, o bien la de Lobos en el municipio de San Ignacio Río Muerto, La Atanasia en Bácum y El Tóbari en Cajeme; estas zonas parecían improductivas, sin embargo, hoy en día estos lugares se han convertido en grandes centros de producción de camarón, de ostión y de otras especies que se siembran a la orilla del mar y que generan más de 30 mil empleos directos e indirectos.

Cosaes: Sonora logra producción récord en camarón de cultivo; alcanza 117 mil 547 toneladas

Durante 2025 se sembró con una densidad promedio de 23 organismos por metro cuadrado, con un total de ocho mil 335 millones de postlarvas utilizadas durante los dos ciclos y, de las 142 granjas existentes, ahora llamadas Unidades de Producción Acuícola (UPA), fueron sembradas 141; solo una dejó de sembrarse. "Esperamos que en este año las 142 operen en una superficie de 29 mil 747 hectáreas", mencionó Castro Cosío.

Las 141 UPAs sembradas fueron cosechadas al 100 por ciento y 31 de ellas se localizan en la zona norte de la entidad, en el centro 17 y 92 en el sur. Gracias a los factores positivos, la producción total alcanzó una cifra récord de 117 mil 547 toneladas de camarón de primera calidad, sanidad e inocuidad, además de que el peso promedio de los animales fue de 26.30 gramos, con una importante sobrevivencia promedio general del 62 por ciento.

Es importante mencionar que algunas zonas, como el caso de la Junta Local de Guaymas, obtuvo el 80 por ciento de sobrevivencia y Bahía de Kino Sur obtuvo el 73 por ciento; a pesar de que se presentaron casos esporádicos de enfermedades, con la ayuda de productores y técnicos del Cosaes se lograron las condiciones para mitigar su impacto en los animales. Asimismo, el rendimiento por hectárea superó todos los resultados de los años anteriores, como en el caso de Santa Bárbara, en donde se lograron 4.403 toneladas por hectárea y el primer lugar se presentó en la Junta Local de Guaymas, con un rendimiento promedio de 5.137 toneladas por hectárea.

Para concluir, la Cosaes mencionó que uno de los parámetros productivos más importantes es el factor de conversión alimenticia, índice clave que mide cuántos kilogramos de alimento se necesitan para producir un kilogramo de carne (o peso) del animal y, en este caso, el promedio general fue de 1.91 kilogramos, es decir, un factor que consideramos muy favorable.

Todos los anteriores datos y cifras colocan al estado de Sonora en el primer lugar en la producción camaronera. "Esperamos seguir manteniendo estos niveles de producción, sobre todo porque los acuacultores estamos muy conscientes de que debe mantenerse la disciplina en materia de sanidad e inocuidad, a fin de producir alimentos saludables y suficientes para la población", expresó Castro Cosío.

Producción camaronícola en toneladas desde 2013 en Sonora

2013: 14,032

2014: 32,616

2015: 58,666

2016: 50,941

2017: 62,279

2018: 67,068

2019: 67,552

2020: 70,512

2021: 77,221

2022: 83,590

2023: 78,449

2024: 93,128

2025: 117, 547

Fuente: Tribuna del Yaqui