Déficit de horas frío en el Valle del Yaqui pone en riesgo la producción de trigo

Ciudad Obregón, Sonora.- La preocupante situación del déficit de horas frío en los campos de cultivo del Valle del Yaqui sigue siendo un problema para los productores de trigo.

Dicho cultivo requiere de cierta cantidad de horas de frío para un óptimo rendimiento de cosecha por hectáreas; sin embargo, durante este presente ciclo agrícola, la temporada invernal ha registrado climas calurosos.

Productores agrícolas aseguran que es incierta aún la proyección de rendimiento en las próximas cosechas, ya que en algunas parcelas el porcentaje de horas frío en comparación con las ideales está bajo.

Al respecto, directivos del Distrito de Riego del Río Yaqui han dado seguimiento oportuno a esas comparativas, que en números resultan serias.

La acumulación de horas frío, en promedio, considerando todas las estaciones del Valle del Yaqui hasta el cierre del día 26 de febrero, presentaba en 2024 un total de 483 horas frío. En el año de 2025 sumaban 717 de ellas. Sin embargo, este 2026 tan solo se han registrado 137 horas de frío.

Fuente: Tribuna del Yaqui