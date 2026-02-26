Durazo encabeza en Caborca el inicio de la temporada de cosecha de espárrago 2026; consolida liderazgo agroexportador

Caborca, Sonora.- "Hoy iniciamos la temporada 2025–2026 del espárrago en Sonora desde Caborca, consolidando nuestro liderazgo nacional en este cultivo estratégico, generando empleo y fortaleciendo la economía de nuestro estado", destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño al encabezar el arranque oficial de la temporada de cosecha de espárrago ciclo 2025-2026 en Caborca, actividad estratégica que dinamiza la economía regional.

En Sonora se produce alrededor del 60 por ciento del espárrago a nivel nacional, posicionándose como el principal productor del país y referente en calidad, tecnificación y exportación. Durante el evento, el mandatario sonorense reconoció la labor de los más de 45 mil jornaleros que llegan de estados hermanos para participar en la cosecha, destacando que su esfuerzo se traduce en riqueza y desarrollo para la región.

Damos inicio a la temporada 2025–2026 de producción del espárrago en Sonora, consolidando nuestro liderazgo a nivel nacional de este cultivo estratégico.

— Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 26, 2026

La titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Célida López Cárdenas, informó que durante el ciclo 2024-2025 se registró una producción de 167 mil 988 toneladas, reflejo del esfuerzo de las y los productores sonorenses y del respaldo institucional para mantener la competitividad del sector.

El presidente municipal de Caborca, Abraham David Mier Nogales, agradeció el respaldo del Gobierno de Sonora y destacó la coordinación institucional que permite fortalecer la productividad agrícola del municipio.

Por su parte, el presidente de la Asociación Local de Productores de Frutas y Hortalizas de la Región de Caborca, Marcelo Vanegas, señaló que el municipio es el epicentro del espárrago en México y que durante la temporada de exportación se consolida como uno de los polos económicos más relevantes del estado, generando empleo y estabilidad para miles de familias.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Gobierno de Sonora