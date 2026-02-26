Hermosillo, Sonora.- A través del programa Cosechando Soberanía (Cosob), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informa que se ha autorizado un total de 72 millones 303 mil pesos en créditos para fortalecer al sector ganadero y agrícola en el estado de Sonora. De dicho monto, 37 millones 500 mil pesos corresponden al sector ganadero, mediante la autorización de 10 créditos, mientras que 34 millones 803 mil pesos han sido destinados al sector agrícola, con 101 créditos autorizados, principalmente para el cultivo de trigo.

Además, se han autorizado mil 641 hectáreas más de trigo en el estado, impulsando la producción estratégica de este grano básico como resultado de este gran apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En el sector agrícola, por productor, los montos de financiamiento van de 30 mil pesos hasta un millón 300 mil, con base en la superficie sembrada; dirigido a personas físicas.

Sader Sonora fortalece sector agrícola y ganadero con créditos de más de 72 millones de pesos

Por otro lado, en el caso de los productores pertenecientes a pueblos originarios, se contemplan esquemas de apoyo para superficies de hasta 20 hectáreas. Así como también, en el rubro ganadero, para personas físicas el límite de crédito es de hasta un millón de pesos y hasta ocho millones para personas morales, con una tasa preferencial del 8.25 por ciento anual; aplica tanto para el sector agrícola como para el ganadero.

El programa Cosob tiene como finalidad reforzar la producción nacional de alimentos básicos, alcanzando la soberanía y promoviendo la autosuficiencia alimentaria, así como también mejorar significativamente la economía rural en el país mexicano. A nivel nacional, esta estrategia cuenta con una bolsa de 8 mil millones de pesos, canalizados a través de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) para el fondeo de los créditos.

En esta beneficencia podrán participar las y los derechohabientes y beneficiarios de los programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, quienes deberán acercarse a su Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) o Distrito de Desarrollo Rural más cercano para conocer las opciones de elegibilidad y requisitos correspondientes, según el apoyo en que estén interesados.

Sader Sonora fortalece sector agrícola y ganadero con créditos de más de 72 millones de pesos

Fuente: Tribuna del Yaqui