Hermosillo, Sonora.- Según informes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), hasta el día de hoy se han realizado 1 millón 12 mil 891 inspecciones sanitarias a bovinos y otras especies animales en el estado, como parte de las acciones preventivas implementadas para impedir que la plaga del gusano barrenador del ganado llegue a la entidad. Del total de inspecciones realizadas, 8 mil 431 corresponden a especies distintas al ganado bovino, entre ellas equinos, cerdos, aves, ovinos, caprinos y fauna silvestre.

Gracias a la coordinación entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y el sector ganadero, no se ha registrado un solo caso de gusano barrenador en la región, manteniéndose libre de esta plaga. Estas labores de inspección iniciaron en noviembre de 2024, mes en el que se detectó por primera vez en el país, y han sido fundamentales para proteger el estatus sanitario de Sonora.

CERO CASOS: Tras un millón de inspecciones, Sonora se mantiene libre de la plaga del gusano barrenador

Durante este periodo, se han atendido seis mil 171 heridas en animales, sin que en ninguna de ellas se haya detectado la presencia de la plaga, lo que confirma la efectividad de las acciones preventivas y de vigilancia sanitaria. Asimismo, la Sader, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), informa que la Planta Productora de Moscas Estériles, ubicada en Metapa, Chiapas, registra un avance del 50 por ciento en su construcción y avanza conforme a lo programado, con una puesta en operación prevista para el primer semestre de 2026.

El trabajo coordinado entre la Sader, Senasica y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), a través del Servicio de Inspección Sanitaria y Plantas (Aphis), da como resultado que este proyecto estratégico fortalezca las acciones nacionales para la prevención y control del gusano barrenador. Asimismo, se refuerza nuestro compromiso de proteger la sanidad pecuaria, salvaguardar la producción ganadera y mantener a Sonora libre de plagas que pongan en riesgo al sector agroalimentario.

Acciones y capacidades instaladas en Sonora

5 Puntos de verificación interna (Estación Don, Yécora, Agua Prieta y dos en San Luis Río Colorado).

3 estaciones cuarentenarias

6 baños de línea

362 inspectores del gobierno del estado

Más de 100 capacitaciones contra el gusano barrenador en el estado de Sonora

Comité de 'Campaña para la Erradicación de Tuberculosis Bovina y Brucelosis'

Comité de Inspección Pecuaria del Estado de Sonora (Cipes)

Fuente: Tribuna del Yaqui