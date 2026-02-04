Pescadores de Guaymas y Empalme urgen a contar con seguridad social; hay malas capturas

Guaymas, Sonora.- Porque sus necesidades son las mismas que las de cualquier trabajador, los pescadores ribereños y sus familias requieren con urgencia contar con seguridad social, por lo que algo se debe hacer al respecto, consideró Gustavo Padilla Rodríguez, presidente de la Sociedad Cooperativa Pesquera '12 de Agosto'.

Padilla Rodríguez manifestó que aquél que es 100 por ciento pescador, que solo se dedica a las actividades del mar, carece totalmente de seguridad social y "viven prácticamente solo con la bendición de Dios". De tal manera que el pescador o algún miembro de su familia tiene, como quien dice, tiene prohibido enfermarse, porque a como se encuentra actualmente la actividad pesquera, no hay para la consulta médica ni para comprar medicinas, aseveró.

Dijo que por esa razón muchos trabajadores del mar han optado por buscar un empleo alternativo en donde puedan tener acceso a seguridad social, ya sea en el comercio, la industria maquiladora u otro sector, y la pesca ya queda como una segunda opción. Padilla Rodríguez recordó que en los tiempos en los que lideraba el sector pesquero el desaparecido Florentino López Tapia, "otro gallo les cantaba", porque aparte de contar con seguridad social para el pescador y sus familias, había abundancia en la pesca, especialmente en el camarón.

Ahora solo estamos sobreviviendo, agregó, además de que muchos de los hijos y nietos de los auténticos pescadores, esas nuevas generaciones, ya no quieren saber nada de la pesca y se han ido a incursionar a otras áreas. Afortunadamente, el gobernador Alfonso Durazo ha estado mostrando preocupación por el sector pesquero y le está dando mucho impulso para levantarlo de nuevo, puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui