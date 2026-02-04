Valle del Yaqui y Mayo se alistan para nueva inversión en tecnificación agrícola en 2026

Cajeme, Sonora.- Luego de que en 2025 se realizara una serie de obras ligadas con la rehabilitación de canales, pozos, plantas de bombeo y nivelación de tierras en los valles del Yaqui y Mayo, como parte del Plan Nacional de Tecnificación. Ya se planean las obras de continuidad para este 2026.

Rodolfo Castro Valdez, director general del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, señaló que para este año las obras que se realizarán tendrán un presupuesto de alrededor de 640 millones de pesos.

Como saben, es un programa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que abarca todo su período de gobierno, el cual tiene una participación del Gobierno del Estado, de los usuarios de riego, en este caso del Distrito 41, y también del gobierno federal", afirmó.

Dijo que, así como en las obras e inversión del Valle del Yaqui, también en el del Mayo se culminaron al cien por ciento, además de que se está preparando la continuidad de obras.

Hay obras insignia en el caso del Mayo, como el canal Navojoa, que es una obra histórica que se estaba pidiendo; se encementó y se rehabilitó completamente un tramo de 3.2 kilómetros y, además, más de nueve plantas de bombeo, y en esta segunda secuencia vamos a entrar duro en la tecnificación en las parcelas", destacó.

Detalló que pretenden trabajar en la nivelación de dos mil hectáreas del Valle del Yaqui y mil 500 en el Mayo, mientras que en la parte de la tecnificación están invitando a agricultores y usuarios de riego a que se acerquen a las ventanillas para que reciban apoyo del cien por ciento de la nivelación, desde una a 10 hectáreas.

Aseguró que trabajarán en el encementado y rehabilitación de cuadrantes completos, así como nivelar y tecnificar entre los ramales de redes primaria y secundaria.

