Déficit crítico de horas frías en el Valle del Yaqui pone en riesgo la cosecha de trigo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un significativo déficit de horas gélidas sufren los campos de cultivo de trigo en el Valle del Yaqui, situación que podría provocar rendimientos muy por debajo de lo esperado en las cosechas, confirmó Mario Alberto Pablos Domínguez.

El presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY) explicó que a la fecha del 5 de febrero del presente año 2026, se han contabilizado en promedio 102 horas frío, contra las 603 que registraba a esta misma fecha el año 2025.

Para el 5 de febrero del 2024, que se consideró un invierno bajo en horas de frío, se habían registrado 374, lo que da una idea de la pobre presencia de frío durante el presente invierno en esos cultivos.

Las horas frío son fundamentales en el cultivo de trigo para su desarrollo, llenado de grano en la espiga y claro que es preocupante que haya tan pocas horas frío, contra las que deberían de ir, porque al final del ciclo son como 600 o 700 y ahorita van muy pocas, apenas cien de ellas", comentó a TRIBUNA.

Señaló que, según la tendencia del clima actual, no se completarán las horas gélidas para este ciclo agrícola. "Incluso Guadalupe Jiménez Ortega, jefa de meteorología de Conagua Obregón, comentaba que este mes de febrero será cálido; ahorita estamos a más de 30 grados estos días y ya a punto de terminar la primera semana de febrero", comentó.

Detalló que al productor le queda intentar dar la mejor condición posible al cultivo, por medio de ciertas opciones y estrategias que suelen ser viables para minimizar los efectos negativos del déficit de horas frío.

Se estará asegurando que los cultivos tengan la fertilización adecuada, así como la aplicación necesaria de esos y otros productos mejoradores, todo en la medida de las posibilidades de cada productor, pues la situación económica no es la más favorable", comentó Pablos Domínguez.

Fuente: Tribuna del Yaqui