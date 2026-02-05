Sader atiende a productores en la XXXVI Asamblea General Ordinaria de Asociados en Caborca

Caborca, Sonora.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora fue invitada a participar en la XXXVI Asamblea General Ordinaria de Asociados en Caborca, espacio en el que se atendió a productoras y productores de la región y se compartió información sobre los programas federales que se ofrecen para el distrito y otras regiones de la entidad.

Durante la asamblea, personal de Agricultura en Sonora sostuvo un acercamiento directo con las y los productores del Distrito de Desarrollo Rural 139, Caborca, donde se socializaron los principales programas de apoyo orientados a fortalecer la actividad agrícola en una de las zonas más productivas del estado.

Entre los programas presentados destaca el Programa de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA), que beneficia a mil productores en el distrito, el cual abarca 23 mil 500 hectáreas, generando un ahorro estimado de dos mil millones de pesos mediante tarifas eléctricas subsidiadas.

Asimismo, se compartió información sobre los programas Fertilizantes para el Bienestar y Producción para el Bienestar, los cuales benefician a los agricultores del distrito mediante la entrega de insumos y apoyos directos, contribuyendo a la continuidad y estabilidad de la actividad agrícola local.

En conjunto, los programas sustantivos que opera la Secretaría en el municipio de Caborca benefician a mil 248 productores, cubren 24 mil 058 hectáreas y representan una inversión superior a dos mil 36 millones de pesos.

En el segundo piso de la Cuarta Transformación, el campo es prioridad.



