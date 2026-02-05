Sader en Sonora acelera pagos del programa de Precios de Garantía para productores de trigo panificable

Sonora, México.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora ha puesto en marcha una estrategia de aceleración para el pago del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos para el cultivo de trigo panificable, correspondientes al ciclo agrícola 2024-2025. Al 5 de febrero del 2026, la dependencia presenta un avance del 38 por ciento en la dispersión de apoyos en la entidad.

Hasta el momento, el monto oficial que ya ha sido depositado en las cuentas de los beneficiarios asciende a 146 millones 728 mil pesos, de un total de 388 millones 700 mil pesos. Hasta el día de hoy, se han realizado pagos a 640 productores, avanzando hacia la meta del programa, que es atender a un padrón total de mil 678 productores que trabajan una superficie de casi 29 mil hectáreas en el estado.

Sader Sonora acelera pagos del Programa de Precios de Garantía para productores de trigo panificable

La Sader Sonora trabaja continuamente para asegurar que los recursos lleguen de manera ordenada, segura y transparente; gracias a la optimización de los procesos internos y a la transparencia en la gestión, la nueva fecha límite se ha establecido el 28 de febrero de 2026 como el día final para concluir la dispersión total de los fondos. Este nuevo plazo representa una mejora significativa respecto a la proyección original, que situaba los últimos pagos hasta mediados de marzo.

La dependencia afirma que el proceso se desarrolla bajo estrictos estándares de seguridad y orden, asegurando que cada peso llegue de forma directa a quien trabaja la tierra, haciendo un llamado a las y los productores a mantener la confianza, ya que los apoyos están asegurados y continúan fluyendo conforme a lo establecido.

Con estas acciones, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con el Gobierno de Sonora, busca dar sostenibilidad al campo sonorense, reafirmando que el apoyo a los granos básicos es una prioridad estratégica para la seguridad alimentaria de la región y del país.

Fuente: Tribuna del Yaqui