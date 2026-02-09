Secretaría de Agricultura realiza verificaciones en viveros de Nogales para proteger sanidad vegetal

Nogales, Sonora.- La Secretaría de Agricultura continúa con jornadas permanentes en el estado de Sonora con el fin de reforzar la sanidad vegetal, mediante verificaciones en los viveros de la ciudad de Nogales. Maribel Montoya, jefa del distrito de Magdalena, junto con el personal de la dependencia, inspecciona cargamentos de plantas de ornato; estas acciones son parte de una estrategia integral para proteger la salud de las plantas, asegurar la calidad de la producción de cítricos y otros cultivos.

En el transcurso de la jornada, se inspeccionó un vivero local con el objetivo de constatar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la NOM-EM-047-FITO-2009, la cual regula la movilización de plantas hospedantes de 'Diaphorina citri', con el propósito de evitar la comercialización y movilización de plantas de cítricos en establecimientos dedicados a la venta de plantas de ornato.

Está sumamente prohibida la movilización y comercialización de cítricos por el riesgo del Huanglongbing (HLB), plaga que representa una amenaza para la producción agrícola; por ello, se ejecutan dichas acciones. Asimismo, se recuerda que los viveros de plantas de ornato no están autorizados para la producción ni venta de cítricos, como parte de las medidas preventivas para proteger la sanidad vegetal en el estado de Sonora.

Uno de los síntomas más importantes que presentan las plantas con la plaga HLB, y por lo cual presenta una amenaza para la producción, es porque los frutos cítricos suelen deformarse, crecen con sus semillas atrofiadas y, con ello, se presenta la muerte productiva de las plantas en un período máximo de ocho años, dependiendo de la edad y condiciones de cultivo.

Las plantas constituyen el 80 por ciento de los alimentos humanos, por lo que su protección es vital, ya que el 40 por ciento de la producción agrícola mundial se pierde por distintas plagas. La sanidad vegetal es crucial para proteger la producción agrícola, garantizando la seguridad alimentaria, reduciendo la pobreza y protegiendo el medio ambiente.

