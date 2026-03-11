Reducción en la superficie de siembra del valle de Guaymas y Empalme es por tema cíclico, asegura Sader

Guaymas, Sonora.- Saúl Delgado Escalante, jefe del Programa de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora, mencionó que el ajuste que se ha hecho en la superficie de siembra en los campos agrícolas del valle de Guaymas y Empalme, que se ha visto reducida en la actual temporada hortícola, deriva propiamente de decisiones de mercado y es por causa de un tema cíclico.

Delgado Escalante expresó que, si bien se ha reducido la superficie de cultivo en las últimas temporadas, eso no quiere decir que así se va a mantener, porque puede ser que para la siguiente ya se tenga una recuperación al respecto. Explicó que el precio de los principales productos hortícolas que tienen destino de exportación está sujeto a la oferta y la demanda, y en este sentido, hay productores que creen conveniente no establecer cultivos ante los bajos precios que prevalecen, pues no les es redituable.

Reducción en la superficie de siembra del valle de Guaymas y Empalme es por tema cíclico

Asimismo, afirmó que es un detalle cíclico que se da cada año; sin embargo, no es motivo de alarma por ningún motivo, porque igual como se presenta, luego se recupera y vuelve a la normalidad. Por su parte, el jefe de Distrito de Riego 084, Casimiro Reyes Quezada, sostuvo que el agua disponible que se tiene para la temporada hortícola 2025-2027 es de 92 millones de metros cúbicos de agua, para una superficie de 17 mil hectáreas.

Reyes Quezada señaló que las proyecciones de cultivo que se tenían no se van a cumplir en los dos ciclos de cultivo de la temporada debido, principalmente, al tema de los precios: "Pero la disposición de agua se tiene de manera normal, de tal forma que, de requerirse, ahí está el recurso". Mil hectáreas se sembraron en la temporada hortícola 2025-2026 en el valle de Guaymas y Empalme.

Fuente: Tribuna del Yaqui