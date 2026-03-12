Celebran 70 años del Día del Agricultor en el Valle del Yaqui con gran fiesta agrícola

Ciudad Obregón, Sonora.- Una gran fiesta se tiene planeada para celebrar el 70 aniversario del Día del Agricultor en el Valle del Yaqui, confirmó Jesús Larraguibel Artola, presidente del Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Sonora (Pieaes) A.C.

Destacó la importancia de que se realice con nuevos bríos ese gran evento que es toda una tradición para ese sector productivo, el mismo que durante décadas ha sostenido en gran parte la economía en la región.

Larraguibel Artola subrayó el hecho de que se retome dicha celebración, en la que participan productores agrícolas, proveedores e investigadores, además de la sociedad en general, que incluye recorridos de campo, exposición de tecnología agrícola, stands comerciales y técnicos, demostración de variedades de cultivos y reconocimientos a investigadores destacados por su trabajo.

La celebración se llevará a cabo como cada año en el Campo Experimental Norman E. Borlaug (Ceneb) y en ella se incluye a los agricultores del Valle del Yaqui, Valle del Mayo y Valle del Fuerte Mayo, destacando la investigación y desarrollo agrícola de la región del sur de Sonora.

En rueda de prensa realizada en las instalaciones de dicho centro, los organizadores destacaron que en esa celebración se muestran innovaciones agrícolas, nuevas variedades de cultivos y estrategias de fortalecimiento del campo.

Como invitada especial, estuvo Gabriela Campollo Lagunes, subsecretaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) en Sonora.

La realidad es que pocas son las organizaciones que pueden decir que durante 70 años han mantenido una tradición no solo de recorrido o visita, sino hacer también de la transferencia de tecnología e innovaciones una costumbre, algo que sea parte de la vida económica y productiva de la región", comentó la funcionaria.

En el evento participan también instituciones como Inifap, Cimmyt y la Fundación Produce Sonora, que son fundamentales para la agricultura y la transferencia de tecnología en el desarrollo de esa actividad primaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui