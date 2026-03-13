Sector porcicultor del sur de Sonora inicia recuperación tras años de dificultades

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras sobrevivir a malas temporadas en la producción y venta, el sector porcicultor ha mostrado una importante mejoría, según Francisco Ramos, presidente de la Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Sonora.

Destacó la importancia de la promoción que el Gobierno de Sonora brinda a ese sector productivo, mediante acciones de acompañamiento técnico, vinculación con los mercados y el fortalecimiento sanitario, que han consolidado al estado como uno de los principales productores de carne de cerdo a nivel nacional.

Pasamos por unos años muy malos a través de la pandemia, problemas de guerras, granos y otras situaciones; ahorita estamos en un proceso de estabilización que poco a poco nos va dando seguridad. Sí estuvieron en riesgo muchas granjas, muchas tuvieron que cerrar", mencionó.

Aclaró que las granjas siguen en producción gracias a que el sector ha encontrado la forma de que sigan operando con la llegada de otros inversionistas y nuevos productores y sistemas, lo que ha permitido que se continúe produciendo solo un 10 por ciento por debajo.

Durante la conmemoración del Día de la Porcicultura 2026, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Celida López Cárdenas, destacó que la porcicultura representa uno de los pilares de la ganadería en Sonora, gracias a su alto nivel de tecnificación, productividad y presencia en mercados nacionales e internacionales, donde el sur del estado produce el 68 por ciento, con una producción superior a las 300 mil toneladas anuales y un valor económico cercano a los 15 mil millones de pesos.

En el marco del Día Nacional de la Porcicultura, Célida López Cárdenas, titular de Sagarhpa en Sonora, destacó lo que representa ese gremio para la entidad ante los mercados nacionales e internacionales.

Cifra

3,200,000

Animales que se producían anualmente en Sonora, cifra que bajó a 2,900,000 durante los últimos años.

Fuente: Tribuna del Yaqui