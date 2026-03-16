Nogales, Sonora.- Con el fin de facilitar el acceso a financiamiento para los productores y fortalecer la actividad ganadera, el Gobierno de Sonora, mediante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), promueve entre ganaderos de la frontera créditos accesibles destinados a la engorda de ganado.

Este nuevo esquema de financiamiento fue presentado ante socios de la Asociación Ganadera Local de Nogales (AGL), con el objetivo de dar seguimiento al Programa Emergente de Financiamiento para Engordadores de Ganado (COSOB), a la vez que busca identificar las necesidades del sector para fortalecer la producción y dinamizar la economía regional.

Sonora impulsa financiamiento millonario para fortalecer la engorda de ganado

Célida López Cárdenas, titular de la Sagarhpa, explicó que este programa es parte de un proyecto nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual brinda créditos diseñados específicamente para los productores, con condiciones a la medida a diferencia de lo que ofrece la banca comercial.

Detalló que dicho programa contempla una bolsa de 360 millones de pesos para Sonora, de los que ya se han colocado cerca de 40 millones de pesos. Estos recursos cuentan con la participación de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) en la aportación de capital y con el respaldo del Gobierno Federal para el financiamiento de los intereses.

Este esquema también se fortalece gracias al rescate del Fideicomiso Ganadero de Sonora (Fidegan), impulsado por el gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño, lo que permite a los productores ampliar el acceso a créditos con tasas más bajas y herramientas financieras.

Sonora impulsa financiamiento millonario para fortalecer la engorda de ganado

Durante la reunión, los ganaderos y representantes del sector expusieron las necesidades actuales de la ganadería regional y coincidieron en que ampliar los esquemas de financiamiento es clave para impulsar la engorda de ganado y aumentar la producción de carne en Sonora.

En el encuentro también participaron Patricia Leal Santamaría, presidenta de la Asociación Ganadera Local de Nogales; Malik Murillo Orozco, director general de Sidegan; el productor Luis Alberto López Mazón, además del alcalde Juan Gim Nogales, quien fue reconocido por su respaldo al sector ganadero.

Fuente: Tribuna del Yaqui