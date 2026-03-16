Guaymas, Sonora.- Por la responsabilidad y esfuerzo que han mostrado los productores, el de Guaymas y Empalme se caracteriza hoy en día por ser uno de los valles más limpios y sanos en la actualidad en el estado de Sonora en materia agrícola.

El jefe del Programa de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en la entidad, Saúl Escalante Delgado, aseguró que los campos agrícolas de esta región se mantienen libres de enfermedades, lo que ha ganado la confianza de los compradores de los diversos productos que así se producen.

Escalante Delgado reiteró que esto se ha logrado gracias a los productores, que son los principales precursores de mantener la sanidad en el valle, y, obvio, con el apoyo técnico de la Sader.

Sostuvo que todos los organismos de productores se han preocupado por mantener los campos libres de plagas, lo que le ha dado un plus para que los inversionistas contemplen a esta región para poder ejecutar sus proyectos agrícolas.

Valle de Guaymas y Empalme están entre los más saludables en Sonora, afirma Sader

Escalante Delgado destacó que esto representa a la postre una mayor producción, y por ende la generación de una importante fuente de empleos, lo cual contribuye de manera muy importante a mantener la economía regional.

Trabajo en Conjunto

Casimiro Reyes Quezada, jefe de Distrito de Riego 084 Guaymas, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo que la dependencia ha trabajado muy de cerca con los productores para mantener libre de plagas las superficies de cultivo en este valle.

Comentó que el exceso de humedad es la causal principal para la aparición de plagas, principalmente el ‘pulgón’, pero afortunadamente se ha logrado controlar y no ha habido problemas al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui