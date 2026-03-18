Guaymas, Sonora.- No obstante que el cultivo se muestra bastante bien, productores de trigo del valle de Guaymas muestran incertidumbre por la producción que se pueda generar en la próxima trilla, dado que al producto le faltaron horas frío.

Aunque la superficie de cultivo en la zona de La Misa es relativamente poca, con alrededor de 330 hectáreas, de esto dependen varias familias que se dedican a la agricultura, en este caso al cultivo de trigo.

Claudio Castillo, productor de La Misa, manifestó que el cultivo del cereal se ve muy bien, con buena espiga, pues la planta registra un tamaño muy aceptable a estas alturas del ciclo; sin embargo, la realidad se podrá descubrir cuando lo trillen, el mes entrante.

Castillo dijo que en estos días se está aplicando el último riego, el cual va conforme a lo programado, pero el problema aquí es que en esta temporada no hizo frío, y eso es lo que al final puede resultar en lo negativo; "pero esperemos que eso no suceda".

Productores de trigo en Guaymas temen baja producción por déficit de horas frío

Comentó que el cultivo tiene al momento menos de 200 horas frío, de las mínimas 360 que requiere para que pueda dar un buen rendimiento por hectárea, y difícilmente de aquí a que se trille puedan registrarse bajas temperaturas para poder lograr una recuperación.

Por su parte, el jefe de Distrito de Riego 084 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Casimiro Reyes Quesada, explicó que, para un buen rendimiento, el trigo requiere de entre 360 a 600 horas frío, dependiendo de la zona.

En el caso de la zona de La Misa, que incluye Palo Verde y 'Punta de Agua', los riegos al trigo se han dado en tiempo y forma, con el agua asignada a cada usuario.

Fuente: Tribuna del Yaqui