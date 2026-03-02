Célida López encabeza reunión con ejidatarios de Huatabampo; Gobierno de Sonora mantiene diálogo

Huatabampo, Sonora.- Por instrucciones del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) sostuvo una reunión de trabajo con ejidatarios de Huatabampo para refrendar los compromisos y mantener un diálogo permanente con las comunidades agrarias.

La titular de Sagarhpa, Célida López Cárdenas, destacó que en Huatabampo existen 25 ejidos que agrupan a aproximadamente 11 mil usuarios, de los cuales el 70 por ciento pertenece a comunidades indígenas, donde uno de los principales retos son los efectos del cambio climático en la agricultura, además del rentismo, práctica que limita la participación directa de los ejidatarios en la producción y reduce el impacto económico en sus propias comunidades.

Nuestro gobernador Alfonso Durazo ha impulsado la reconversión de cultivos que requieren menos consumo de agua y cuentan con buen mercado nacional e internacional, como es la canola y el girasol, el cual ya empezó a cultivarse en el sur del estado, además de trabajar en un programa de rastreos fitosanitarios en las tierras inactivas", destacó.

Jesús Adrián Nieblas Valdez Nieblas, presidente del ejido Huatabampo, expuso la necesidad de fortalecer la organización y acompañamiento técnico para detonar mayor productividad, ya que la crisis hídrica y la renta de la tierra han golpeado a los ejidatarios.

El presidente municipal de Huatabampo, Alberto Vázquez Valencia, reiteró la disposición de trabajar en coordinación con el Estado para atender las demandas del sector social. El diputado local Raúl González de la Vega, integrante de la Comisión de Desarrollo Productivo del Congreso del Estado, destacó la necesidad de organizarse para desarrollar actividades económicas alternativas a las tradicionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui