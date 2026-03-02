Conapesca anuncia seis periodos de veda y cinco de aprovechamiento en marzo de 2026

Mazatlán, Sinaloa.- Con la finalidad de cuidar de los recursos acuáticos, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), dio a conocer que en marzo de 2026 iniciarán seis periodos de veda y cinco de aprovechamiento en aguas marinas e interiores de 11 estados de la República mexicana; esto con base en las opiniones técnicas emitidas por el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (Imipas).

Vedas establecidas

Charal (Chirostoma chapalae) : Comenzó desde las 00:00 horas del 1 de marzo y hasta las 24:00 horas del 30 de abril en aguas del lago de Chapala en Jalisco y Michoacán, excepto en los ranchos charaleros.

: Comenzó desde las 00:00 horas del 1 de marzo y hasta las 24:00 horas del 30 de abril en aguas del lago de Chapala en Jalisco y Michoacán, excepto en los ranchos charaleros. Erizo rojo (Strongylocentrotus franciscanus) : Desde las 00:00 horas del 1 de marzo a las 24:00 horas del 30 de junio se llevará a cabo en la costa oeste de la península de Baja California.

: Desde las 00:00 horas del 1 de marzo a las 24:00 horas del 30 de junio se llevará a cabo en la costa oeste de la península de Baja California. Langosta azul, verde y roja (Panulirus inflatus, Panulirus gracilis y Panulirus interruptus) : Desde las 00:00 horas del 1 de marzo a las 24:00 horas del 24 de septiembre estará prohibido capturar en la Zona II con delimitación entre el arroyo El Tordillo y la Boca de la Soledad, en Baja California Sur.

: Desde las 00:00 horas del 1 de marzo a las 24:00 horas del 24 de septiembre estará prohibido capturar en la Zona II con delimitación entre el arroyo El Tordillo y la Boca de la Soledad, en Baja California Sur. Langosta del Caribe, pinta y verde (Panulirus argus, Panulirus guttatus y Panulirus laevicauda) : La pesca quedó restringida desde las 00:00 horas del 1 de marzo y hasta las 24:00 horas del 30 de junio, en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, litorales de Yucatán y Quintana Roo.

: La pesca quedó restringida desde las 00:00 horas del 1 de marzo y hasta las 24:00 horas del 30 de junio, en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, litorales de Yucatán y Quintana Roo. Lobina (Micropterus salmoides) : De las 00:00 horas del 1 de marzo a las 24:00 horas del 30 de junio en aguas de los embalses de Aguamilpa y el Cajón en Nayarit, se prohíbe la pesca de las 00:00 horas del 10 de marzo hasta las 24:00 horas del 25 de junio, en los embalses del estado de Chihuahua. Asimismo, la pesca deportivo-recreativa de lobina negra en los embalses Aguamilpa y El Cajón podrá continuar realizándose exclusivamente en la modalidad de captura-liberación.

: De las 00:00 horas del 1 de marzo a las 24:00 horas del 30 de junio en aguas de los embalses de Aguamilpa y el Cajón en Nayarit, se prohíbe la pesca de las 00:00 horas del 10 de marzo hasta las 24:00 horas del 25 de junio, en los embalses del estado de Chihuahua. Asimismo, la pesca deportivo-recreativa de lobina negra en los embalses Aguamilpa y El Cajón podrá continuar realizándose exclusivamente en la modalidad de captura-liberación. Todas las especies de peces: Desde las 00:00 horas del 1 de marzo y hasta las 24:00 horas del 30 de junio en aguas correspondientes a la presa de Aguamilpa y el Cajón, en Nayarit.

Periodos de aprovechamiento

Abulón azul (Haliotis fulgens) : De las 00:00 horas del 1 de marzo a las 24:00 horas del 30 de septiembre en los bancos de abulón ubicados desde Punta Holcomb, Laguna de San Ignacio, Baja California Sur, hacia el sureste y hasta la desembocadura del arroyo Conejo, Baja California Sur, incluyendo todas las islas adyacentes a este sector de costa.

: De las 00:00 horas del 1 de marzo a las 24:00 horas del 30 de septiembre en los bancos de abulón ubicados desde Punta Holcomb, Laguna de San Ignacio, Baja California Sur, hacia el sureste y hasta la desembocadura del arroyo Conejo, Baja California Sur, incluyendo todas las islas adyacentes a este sector de costa. Todas las especies de caracol : Desde las 00:00 horas del 15 de marzo y hasta las 24:00 horas del 15 de julio, los pescadores podrán capturar en el litoral del estado de Campeche.

: Desde las 00:00 horas del 15 de marzo y hasta las 24:00 horas del 15 de julio, los pescadores podrán capturar en el litoral del estado de Campeche. Caracol rosa (Lobatus gigas) : A las 00:00 horas del 1 de marzo y hasta las 24:00 horas del 30 de abril se encontrará vigente la captura en el Banco Chinchorro, en Quintana Roo, que comprende desde Punta Herrero, al norte de Majahual, hasta Bacalar Chico, en los límites con Belice.

: A las 00:00 horas del 1 de marzo y hasta las 24:00 horas del 30 de abril se encontrará vigente la captura en el Banco Chinchorro, en Quintana Roo, que comprende desde Punta Herrero, al norte de Majahual, hasta Bacalar Chico, en los límites con Belice. Lisa (Mugil cephalus) y liseta (Mugil curema) : En aguas litorales de Tamaulipas y el norte de Veracruz se podrá pescar de las 00:00 horas al 1 de marzo. En la Laguna Madre inicia a las 00:00 horas del 1 de marzo y continúa hasta las 24:00 horas del 31 de agosto.

: En aguas litorales de Tamaulipas y el norte de Veracruz se podrá pescar de las 00:00 horas al 1 de marzo. En la Laguna Madre inicia a las 00:00 horas del 1 de marzo y continúa hasta las 24:00 horas del 31 de agosto. Pulpo (Octopus americanus): De 00:00 horas del 1 de marzo y hasta las 24:00 horas del 31 de julio en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.

Con estas acciones se busca garantizar la reproducción y sostenibilidad de las especies antes mencionadas, como el charal, erizo rojo, langosta, lobina, entre otras. Para recibir denuncias sobre pesca ilegal o malas prácticas que pongan en riesgo estos recursos, la Conapesca pone a disposición la línea telefónica 669 915 6913 durante 24 horas los 365 días del año; para conocer más, visita su página web www.gob.mx/conapesca

Fuente: Tribuna del Yaqui