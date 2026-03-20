Registro de horas frío en el Valle del Yaqui cierra muy por debajo de lo esperado y alarma a trigueros

Ciudad Obregón, Sonora.- El registro de horas frío para los cultivos de trigo en el Valle del Yaqui cerró muy por debajo de lo esperado, lo que podría traducirse en una disminución en los rendimientos, de acuerdo con las proyecciones del sector.

El ingeniero Humberto Borbón Valencia, director del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), señaló que este ciclo ha sido el de menor acumulación de horas frío desde que se tiene registro.

En promedio, se alcanzaron alrededor de 150 horas frío, aunque en algunas estaciones se reportaron poco más de 200, mientras que en otras no se llegó ni a las 150. Aun así, el promedio del Valle del Yaqui está muy por debajo de lo requerido y de lo que históricamente se presenta", explicó.

El ciclo

Indicó que, previo a este ciclo, el año con menor registro había alcanzado un promedio cercano a las 300 horas frío, por lo que actualmente existe preocupación e incertidumbre entre los productores ante el posible impacto en los rendimientos del grano.

Borbón Valencia recordó que las horas frío, periodos con temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados, son fundamentales para el adecuado desarrollo del cultivo.

Este año fue evidente que el invierno no fue tan frío como en otros, aunque esperamos que, en términos generales, la afectación en el rendimiento no sea tan severa", puntualizó.

Para el presente ciclo agrícola, la superficie sembrada de trigo en el Valle del Yaqui fue de aproximadamente 75 mil hectáreas, muy por debajo de las 150 mil que tradicionalmente se cultivaban.

Asimismo, alrededor del 60 por ciento de la superficie agrícola del valle quedó sin sembrarse durante el ciclo 2025-2026, debido a la escasez de agua y la baja rentabilidad de varios cultivos, principalmente el trigo.

#Campo | Productores de trigo en Guaymas temen baja producción por déficit de horas frío uD83CuDF3EuD83DuDCC9https://t.co/qvbTeSTbyA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui