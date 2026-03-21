Agua Prieta, Sonora.- El Gobierno de Sonora y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) han planeado estrategias en cuanto al financiamiento, medidas sanitarias y diálogo directo con productores para fortalecer la ganadería sonorense, ante el cierre de la frontera.

Mediante la Sagarhpa, el Gobierno de Sonora refuerza las medidas de sanidad animal con acciones preventivas, vigilancia epidemiológica y coordinación con autoridades federales, a fin de contener riesgos asociados al gusano barrenador, proteger la exportación de ganado y salvaguardar el patrimonio de los productores.

Celida López Cárdenas, secretaria de la Sagarhpa, destacó que, por instrucción del gobernador Alfonso Durazo, se cuenta con una bolsa de 360 millones de pesos en créditos a través de FIRA, operados mediante SIDEGAN y las Asociaciones Ganaderas Locales, dirigidos a pequeños y medianos productores.

Ante el cierre de frontera en Agua Prieta el Gobierno de Sonora fortalece estrategia ganadera y sanitaria

Dio a conocer que estos financiamientos están diseñados para atender a productores con hasta 50 vientres, así como a quienes se dedican a la engorda de ganado con créditos de hasta ocho millones de pesos, brindando liquidez ante la presión comercial derivada del cierre fronterizo.

En el encuentro se informó que Sonora produce cerca de 600 mil becerros al año, de los cuales cerca de 300 mil son destinados a exportación, por lo que como parte de la estrategia integral, se contemplan inversiones superiores a 400 millones de pesos en infraestructura, como la modernización del rastro TIF en Hermosillo, además de la instalación de una planta procesadora de alimento balanceado, corrales, áreas de subasta en Moctezuma y equipo de transporte para la movilización de ganado.

También se le presentó al gobernador un programa de repoblamiento del hato ganadero mediante la adquisición de vaquillas, así como el fortalecimiento de infraestructura básica como pozos de abrevadero para mejorar las condiciones productivas del sector.

Ante el cierre de frontera en Agua Prieta el Gobierno de Sonora fortalece estrategia ganadera y sanitaria

En la reunión participaron autoridades municipales y representantes de las asociaciones ganaderas, con quienes se acordó integrar y gestionar solicitudes para acceder a créditos, impulsar el repoblamiento del hato ganadero y atender necesidades prioritarias de infraestructura en Agua Prieta y la colonia Morelos.

En el evento participaron el presidente municipal de Agua Prieta, José Manuel Quijada; el presidente de la Asociación Ganadera Local de Agua Prieta, Juan Carlos Villalobos; y el presidente de SIDEGAN, Malik Murillo Orozco, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la coordinación entre productores y gobierno para enfrentar los desafíos actuales del sector.

Fuente: Tribuna del Yaqui