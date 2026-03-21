Buscan mejorar el Distrito de Riego del Río Mayo con nuevo equipamiento tecnológico

Navojoa, Sonora.- La Sociedad de Usuarios del Distrito de Riego 038 del Río Mayo anunció un nuevo equipamiento especializado para la aplicación de productos químicos en canales y drenes del Valle del Mayo.

Los productores agrícolas precisaron que con esta inversión, se sustituirán los equipos obsoletos, dando un paso importante hacia la modernización y el uso de tecnología en beneficio de nuestros usuarios.

Se logró la adquisición de un dron Agras T100, una nueva herramienta que nos permitirá optimizar las labores de control de vegetación, especialmente durante la temporada de lluvias, reduciendo significativamente las horas máquina y mejorando la eficiencia operativa", se indicó.

El Distrito de Riego aseguró que el objetivo de la actual administración será continuar trabajando para ofrecer un servicio más eficiente, sostenible y acorde a las necesidades actuales del campo en el sur de Sonora, donde se estima que haya una extensión de 90 mil hectáreas.

Fuente: Tribuna del Yaqui