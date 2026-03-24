Duro golpea al sector pesquero de Guaymas: Pescadores se encuentran en crisis por la veda

Guaymas, Sonora.- La temporada de veda vuelve a colocar en una situación crítica a los pescadores ribereños del sur de Sonora, quienes enfrentan serias dificultades para sostener a sus familias ante la falta de producto y la inestabilidad en las capturas.

José de Jesús Presiche Olachea, líder de la Federación de Cooperativas Pesqueras 'Del Puerto de Guaymas', advirtió que el panorama es cada vez más complicado para los pescadores que dependen exclusivamente de esta actividad.

Presiche Olachea dijo que la situación se agrava cuando es temporada de veda de los principales productos que dan sustento, como es el caso del camarón y la jaiba. Señaló que, si bien el calamar vino a dar un respiro al sector, que el año pasado reapareció después de casi 10 años de ausencia, este no es constante, porque un día hay, y otro ya no, desaparece de las aguas locales.

"Ahorita los verdaderos pescadores viven de lo que hay, de lo que pueden capturar, especialmente las escamas, de las que no están en veda", puntualizó. Presiche Olachea manifestó que otros pescadores, aquellos que son eventuales, buscan otras alternativas de empleo para poder subsistir, como en la industria maquiladora, el campo o en el comercio.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Cooperativa Empalme-Guaymas, Sergio Maldonado, expuso que en este periodo del año, de marzo hasta septiembre, los pescadores enfrentan mayores dificultades para obtener el sustento diario para sus familias.

Unos compañeros se van a la captura de escama, otros al caracol y algunos moluscos, que si bien no representan mucho ingreso económico, llevan comida a la mesa de sus casas, aunque en ocasiones ni para eso hay", sostuvo.

Comentó que el sector ribereño se reduce año con año, porque los hijos de los pescadores no continúan con esta actividad.

Fuente: Tribuna del Yaqui